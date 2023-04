Acidente envolve dois veículos no trevo de Cardoso neste domingo

Um acidente na tarde deste domingo, dia 23, mobilizou as equipes de resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o acidente aconteceu na tarde deste domingo, na rodovia Valdemar Lopes Ferraz – que liga os municípios de Cardoso e Riolândia.

O acidente envolveu dois veículos no trevo de Cardoso, e segundo informações colhidas pela Rádio Povão, um veículo Gol trafegava sentido Riolândia a Cardoso, colidiu em outro carro um Kadett que, por informações ainda não oficiais não teria parado no pare do trevo!