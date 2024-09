16º Batalhão de Polícia Militar do Interior Tem Novo Comandante

Na manhã desta sexta-feira, 6 de setembro, o Tenente Coronel Ivan César Belentani assumiu o comando do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Aos 47 anos, Belentani traz consigo uma vasta experiência acumulada ao longo de mais de 29 anos de serviço na Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde iniciou sua carreira em 6 de março de 1995, ao ingressar no Curso de Formação de Oficiais na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB). Ele se formou como Aspirante Oficial PM em 5 de dezembro de 1998.

Nascido em 26 de setembro de 1976, em Fernandópolis, Belentani segue os passos de seu pai, o veterano Antonio Belentani (in memoriam), e realiza um grande sonho ao comandar o batalhão em sua terra natal. Seu currículo acadêmico inclui graduação e mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (1998 e 2018), graduação em Direito (2010), e diversas especializações, incluindo História e Filosofia da Maçonaria, Direito Aplicado aos Serviços de Saúde, Direito Constitucional e Gestão de Planos de Saúde. Atualmente, ele está pós-graduando em Direito Médico e Hospitalar na PUC/Rio.

Além de sua atuação como professor de Direito Penal e Processo Penal na Universidade Brasil, campus Fernandópolis, Belentani é presidente da Associação Policial de Assistência à Saúde (APAS) de Fernandópolis e membro da Loja Maçônica Castro Alves II, nº 273.

O Tenente Coronel Belentani possui um impressionante histórico de medalhas e condecorações, incluindo:

Medalha Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil (2024)

Medalha Valor Militar em Grau Prata (2024)

Medalha Monsenhor Gonçalves (2023)

Colar Heróis de 32 (2020)

Medalha Mérito da Inteligência (2020)

Diploma de Mestre Instalado da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (2019)

Medalha Dr. Synésio de Mello Oliveira (2019)

Láureas de Mérito Pessoal em vários graus (2000-2014)

Medalha Mérito e Dedicação (1998)

Desejamos ao Tenente Coronel Ivan César Belentani muito sucesso em sua nova função e damos as boas-vindas a ele no comando do 16º BPM/I!