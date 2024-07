Inscrição para formação de alunos-oficiais da PM termina hoje

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Termina nesta quinta-feira (11) o prazo para as inscrições para o concurso público de formação de alunos-oficiais da Polícia Militar. São 200 vagas autorizadas pelo governo de São Paulo. O edital foi publicado em 10 de junho. As inscrições devem ser feitas pelo site da Vunesp, organizadora do evento.

Os aprovados iniciarão a graduação de bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, localizada na zona norte de São Paulo. A remuneração básica inicial para o cargo de aluno-oficial é de R$ 4,8 mil.

Como requisito do concurso, os candidatos devem ter completado o ensino médio, ter entre 17 e 30 anos e ser brasileiros. Mulheres precisam ter altura mínima de 1,55m, e homens, de 1,60m.

Após a inscrição, os alunos aprovados passarão por uma seleção e em seguida pela nomeação, posse e serão avaliados por meio de provas físicas e teóricas.

Esse é mais um passo para a redução do déficit do efetivo da Polícia Militar que, atualmente, é de 13,6%. Em março deste ano, o governo havia autorizado a contratação de 2,7 mil soldados de 2ª classe da Polícia Militar.