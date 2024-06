Atividade acontecerá quinta-feira (13/6), às 19h30, no Parque Aquático “Saverio Maranho”, ao lado do Complexo Esportivo da Cidade Universitária

Na próxima quinta-feira (13/6), os alunos do primeiro ano do curso de Engenharia Mecânica da Unifev colocarão à prova suas habilidades e criatividade no “Campeonato de Barcos 2024”. O evento, que terá início às 19h30, será realizado no Parque Aquático “Saverio Maranho”, localizado ao lado do Complexo Esportivo da Cidade Universitária. Alunos de todas as graduações e a comunidade em geral estão convidados para assistir e torcer pelos seus barcos favoritos.

Durante o campeonato será feita a construção de barcos utilizando bambu e lona. A iniciativa promove o desenvolvimento de projetos e as habilidades cognitivas dos estudantes, por meio da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Divididos em grupos, os alunos demonstrarão a criatividade e engenhosidade na construção das embarcações. Ao final, os barcos serão apresentados e avaliados por um júri composto por professores, premiando os melhores trabalhos.

Serviço:

Data: Quinta-feira (13/6)

Horário: 19h30

Local: Parque Aquático “Saverio Maranho”

Endereço: Ao lado do Complexo Esportivo da Cidade Universitária

Entrada: Grátis