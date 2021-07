Jovem votuporanguense é destaque em campeonato brasileiro de natação

Atleta treina no Parque Aquático Municipal “Saverio Maranho”

O jovem votuporanguense de 16 anos, Heitor Napolitano Fonseca Reis, atleta do Parque Aquático Municipal “Saverio Maranho”, da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, onde realiza seus treinos para competições e apoiado pela Prefeitura desde 2016, além de empresas, vem se destacando no Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno Juvenil “Troféu Artur Sampaio Carepa”, em Recife (PE).

Na última quinta-feira (29/07), o nadador foi vice-campeão na prova 400 metros Medley Masculino com o tempo 4″39; também vice-campeão nesta sexta-feira (30/07) na prova 100 metros Borboleta Masculino com o tempo 57″25; e neste sábado (31/07), disputará sua prova principal 200 metros Nado Borboleta com grandes chances de conquistar ouro.

“É uma honra para Votuporanga ter jovens atletas que representam a cidade em campeonatos como esse. Possuímos um complexo muito bem equipado e estruturado com ótimos profissionais que, não apenas treinam, mas incentivam para que esses esportistas possam realizar seus sonhos e, essa conquista é um presente não apenas para quem participa, mas também para toda a cidade que está prestes a completar 84 anos”, parabeniza o secretário Fabiano Gimenez.