Sozinho, pai constrói ponto de ônibus para os 2 filhos e colegas se protegerem do Sol em MG

Ao se deparar com a situação do local, Ricardo decidiu capinar e colocar três bancos no ponto de ônibus que seus filhos e os colegas usavam todos os dias.

Quando os filhos nascem, passam a ocupar uma posição na vida dos pais e/ou responsáveis que ninguém conseguiria imaginar. A necessidade de proteger, acalentar e cuidar das crianças acaba superando qualquer outro sentimento. Reduzir o sofrimento ou qualquer problema deles ao longo da vida é um desafio da parentalidade.

Não importa a localização geográfica ou a classe econômica, essa urgência de proteção percorre grande parte das relações parentais. Para Ricardo, de 38 anos, melhorar a vida dos filhos sempre foi uma questão, e quando ele se deparou com as crianças aguardando o ônibus num local cheio de entulhos, sem proteção do sol e sem banco, ele sentiu que precisava fazer algo a respeito.

Morador de Brasilândia de Minas, em Minas Gerais, há seis anos, ele construiu sozinho um ponto de ônibus para todos os que pegavam a condução naquele local, mas principalmente seus filhos e os colegas. Segundo reportagem do jornal JP, Ricardo percebeu que a prefeitura não resolveria a questão tão cedo, então decidiu solucionar a questão por conta própria.

Imagine se deparar com os próprios filhos, dia após dia, enfrentando o sol forte enquanto espera a condução? Nenhum pai ou mãe conseguiria encarar com tranquilidade a questão, mas infelizmente não são todos que têm a possibilidade ou as ferramentas apropriadas para resolver a questão. Ricardo afirma que ver as crianças sob o sol realmente partia seu coração, principalmente porque o ônibus nunca passa em um horário definido.

Ricardo limpou o local, retirou os lixos e o matagal que atrapalhavam as crianças, e recebeu ajuda de um amigo que trabalha em um ferro-velho, que doou três banquinhos para que pudessem ter onde se sentar. Para o pai, essa atitude pode incentivar as crianças a sempre estudarem, reduzindo as dificuldades que vão encontrar ao longo da vida. As crianças têm 9 e 10 anos. Ele ainda conseguiu demonstrar que seu esforço foi capaz de melhorar a situação para várias pessoas.

As crianças aprendem a partir, principalmente, dos exemplos, e Ricardo usou isso a seu favor, reforçando não apenas para os dois filhos, mas também para os colegas que pegam ônibus no mesmo local, que a educação é extremamente importante e que ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar.

O pai ainda denunciou o poder público local, explicando que a comunidade sempre reclama com a prefeitura, mas que “não tomam atitude”, o que o motivou a resolver o problema sozinho. Mesmo assim, ele explica que limpou a área e instalou os bancos embaixo de uma sombra, mas que precisa melhorar o local, já que em dia de chuva não existe nenhuma proteção adequada.

Ele explica que já entrou em contato com o amigo do ferro-velho, que lhe ofereceu uma máquina de solda e alguns pedaços de ferro para que as crianças possam se proteger da chuva, oferecendo um local ainda mais apropriado para todos. Essa iniciativa mostra o compromisso comunitário que Ricardo tem, buscando solucionar problemas que afetam não apenas seus filhos, mas várias outras crianças. Quantas crianças não teriam continuado estudando se tivessem se deparado com uma pessoa que ajudasse a diminuir os problemas que enfrentavam? Ricardo é mais que um exemplo para a sociedade, é também uma figura que merece respeito, e que deve seguir se envolvendo em todas as questões de sua região, sempre em busca de melhorias. https://oamor.com.br/