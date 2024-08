Votuporanga está enfrentando nesta quarta-feira, 21, um dos piores dias da sua história em relação a queimadas e muita fumaça no céu. 🌫️🚒

O dia foi marcado por vários focos de incêndio que ainda estão sendo combatidos por uma verdadeira força-tarefa, envolvendo Corpo de Bombeiros, brigadistas das usinas locais, Defesa Civil, Prefeitura e também a comunidade (como mostra o vídeo abaixo). 👨‍🚒👩‍🚒🔥

Moradores da Colônia Torta, na Estrada do 27, se uniram para combater o fogo que devastou uma grande área, afetando não apenas Votuporanga. 🚜🔥

De acordo com informações da reportagem do votunews, os incêndios atingiram (e ainda persistem) cidades vizinhas como Cardoso, Pontes Gestal, Américo de Campos, Valentim Gentil e Sebastianópolis do Sul. 🌆🔥

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga está em campo desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, lutando para controlar as chamas e evitar que destruam residências, equipamentos agrícolas e mais áreas. 🚒🏡

O trabalho de combate ao fogo continuará durante toda a madrugada. 🌙🔥

A reportagem do votunews está acompanhando desde a manhã de hoje, publicando vídeos e fotos que mostram o desespero das famílias e o esforço incansável da força-tarefa. 📹📸💪