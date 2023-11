Construtora Pacaembu e parceiros anunciam novo Projeto Habitacional em Votuporanga

A Pacaembu Construtora, em colaboração com parceiros governamentais, anuncia um novo projeto habitacional em Votuporanga, prometendo beneficiar centenas de famílias, localização e Estrutura: Localizado nas proximidades da Ilha do Pescador, o projeto abrange 755 moradias e 56 lotes comerciais, visando a urbanização e o desenvolvimento da região

A cidade de Votuporanga se prepara para receber um novo projeto habitacional que promete beneficiar centenas de famílias. A Pacaembu Construtora, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal, anuncia o lançamento do Residencial Parque Esplanada. O evento de lançamento está marcado para esta sexta-feira, 1º de dezembro, às 8h30, no auditório do Parque da Cultura, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada.

O Residencial Parque Esplanada é um empreendimento enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida, visando oferecer moradias acessíveis para famílias com renda bruta de até R$ 4 mil. O projeto, conforme o votumais, inclui a construção de 755 moradias, cada uma com aproximadamente 50 metros quadrados, distribuídos em sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Além das unidades residenciais, o projeto contempla também 56 lotes comerciais, um passo importante para a urbanização e desenvolvimento da área.

Este novo conjunto habitacional representa mais uma etapa no compromisso da Pacaembu Construtora com o desenvolvimento urbano de Votuporanga. A empresa, que já entregou cerca de 2 mil casas na região, escolheu uma área privilegiada para o Residencial Parque Esplanada, localizado às margens da vicinal Hebert Vinícius Mequi, perto da Ilha do Pescador e que conecta o município a Álvares Florence.

Os interessados em adquirir uma das moradias podem se beneficiar de condições facilitadas, com possibilidade de parcelamento em até 30 anos. A construtora já iniciou um pré-cadastro para os interessados, e mais detalhes sobre o investimento, início das obras e processo de cadastramento serão revelados durante o evento de lançamento.