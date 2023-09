Leilão em prol da Santa Casa de Votuporanga será neste domingo, dia 24

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Organizado por voluntários e com entrada gratuita, evento presencial tem início às 11h, no Sindicato Rural de Votuporanga

Neste domingo (24/09), a programação das famílias de Votuporanga e região é uma só: nona edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa. O evento será realizado a partir das 11h, no Sindicato Rural.

É a oportunidade de reunir amigos, celebrar o amor ao próximo, solidariedade e, de quebra, salvar vidas. O leilão é organizado pela Comissão de Voluntários, que anualmente busca recursos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste ano, serão mais de 100 cabeças de gado. “Junte-se a nós para um dia cheio de diversão e solidariedade. O evento contará com uma seleção de gado de alta qualidade. Os lances serão conduzidos por nossos leiloeiros, que trazem ainda mais animação”, contou Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa.

E os lotes não param por aí. “Temos também carreta agrícola, uma linda mesa com cadeiras, pulseira de ouro, relógio, bebedouro, cocho de sal e muito mais. São diversos itens, todos graças à solidariedade dos doadores”, complementou.

Tudo com um preço especial e condições facilitadas no pagamento. “Aproveitamos para agradecer os doadores, que são fundamentais para a aquisição de animais e de outros itens”, contou.

Além disso, haverá música ao vivo com a cantora Thalia Munhoz e comida deliciosa. Tudo isso em um ambiente climatizado para sua família. “Convidamos a todos para almoçar conosco. Estaremos comercializando espetos, juntamente com farofa e salada, além de refrigerantes, água, suco e muito mais”, adiantou.

O diretor Marcos Garcia destacou a importância do leilão. “O Hospital é uma Instituição sem fins lucrativos e que precisa do apoio de todos para a manutenção dos atendimentos. O evento é organizado pela comunidade, que se une em prol da Santa Casa. Contamos com todos vocês para salvar vidas e ajudar quem tanto precisa”, enfatizou.

O também diretor Adauto Mariola frisou que os recursos arrecadados com a edição serão direcionados para a reforma da Ala G. “É um dinheiro da comunidade, que priorizamos em utilizar em benefício dos pacientes. Já revitalizamos a Pediatria e ampliamos o Centro Cirúrgico com o Leilão de Votuporanga e outros eventos da região, agora queremos focar na Ala G”, finalizou.

Como Participar:

Data: 24 de Setembro de 2023

Local: Endereço. Avenida Nasser Marao, 3887, 1 Distrito Industrial Joao Fernandes Cesare

Horário: A partir das 11h

A entrada é gratuita, e todos são bem-vindos.