Câmara encaminha Moção de Aplausos e Reconhecimento à Facchini

De autoria do vereador Mehde Meidão (União Brasil), manifestação busca reconhecer a importância histórica de uma das mais tradicionais e bem-sucedidas empresas com raízes genuinamente votuporanguenses, a Facchini S.A.

A 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (4.dez), foi marcada por uma manifestação que busca reconhecer a importância histórica de uma das mais tradicionais e bem-sucedidas empresas com raízes genuinamente votuporanguenses, a Facchini S.A.

De autoria do vereador Mehde Meidão (União Brasil), o Poder Legislativo encaminhou à empresa a Moção Nº 11/2023, de “Aplausos e Reconhecimento pela exímia contribuição com o desenvolvimento socioeconômico de Votuporanga”. E, em sua fala, o parlamentar destacou os números dessa importante indústria, a sua colaboração com a economia, a geração de empregos por toda a região e as várias ações solidárias e sociais.

“Devemos exaltar todo o trabalho, não somente industrial, mas o belíssimo trabalho social que a Facchini S.A. desenvolve em nosso Município, contribuindo com a qualidade de vida de muitas famílias, e consequentemente com o desenvolvimento econômico de Votuporanga”, disse Meidão.

Por sua vez, o vereador Daniel David (MDB), presidente da Câmara, parabenizou Meidão pela autoria da Moção e destacou o olhar social sempre presente da Facchini: “Tem importância econômica e é atuante nas causas sociais. São várias as ações em que a Facchini se mobilizou para colaborar com quem mais precisa de ajuda.”

Fundada no ano de 1950, a Facchini S.A. trabalha com o desenvolvimento, produção e distribuição de implementos rodoviários para todos os segmentos de transportes nas categorias pesados, médios e leves. Conta com 10 fábricas, espalhadas pelo país, com linhas integradas, 30 distribuidores no Brasil e 12 distribuidores no exterior, reconhecida nacionalmente pela qualidade de seus produtos, “sendo motivo de orgulho para nós votuporanguenses”, destaca a Moção de Aplausos e Reconhecimento.

O documento também destaca que além de empregar mais de três mil pessoas na cidade, a Facchini realiza um exímio trabalho social, tendo sido uma das empresas parceiras do poder público durante o período crítico de pandemia da COVID-19, onde contribuiu com a estrutura do Hospital de Campanha, e com a doação de máscaras de proteção, kits de higiene, tanques e cilindros de oxigênio, além de campanhas de alimentos.

Outro ponto destacado pela Câmara é a Facchini ser reconhecida como Empresa Sustentável, com certificados de Selo Verde, Energia Limpa Trinity Energias Renováveis, Programa Despoluir 2022, e D&B ESG Registered. “É através de projetos socioambientais que a Facchini S.A. se compromete com a comunidade, realizando ações de sustentabilidade que geram crescimento e desenvolvimento, e mediante estas iniciativas são valorizados os profissionais e a comunidade, otimizando o desempenho dos grupos de trabalho, através de práticas socioambientais, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida”.