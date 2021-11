Secretaria Municipal de Assistência Social realiza encontro com entidades assistenciais

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Reunião foi em agradecimento pela parceria durante este ano com a Pasta; 15 entidades colaboram através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, realizou na manhã desta segunda-feira (22/11), uma reunião com 15 entidades sociais para agradecer a parceria prestada junto à Pasta durante este ano e o encontro foi presidido pela secretária Meire Regina de Azevedo, contando também com a participação de representantes dos órgãos assistenciais. O trabalho desenvolvido pelas entidades colabora em ações que integram o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com crianças, adolescentes e idosos.

Os órgãos assistenciais são: Afupace Recanto Tia Marlene, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, Comunidade São Francisco de Assis, Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga (Idav), Lar Beneficente Celina, Lar Beneficente Viver Bem, Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar Frei Arnaldo e Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga.

“As entidades têm papel fundamental no desenvolvimento do trabalho social porque, através dos serviços oferecidos e prestados, os projetos proporcionam mais alegria e condições dignas aos atendidos, ainda mais em um ano tão difícil como esse por causa da pandemia. Espero que em 2022, possamos estar mais próximos e retornarmos à nossa vida normal, compartilhando mais alegrias e afetos através dos nossos serviços. Em nome de todos os assistidos e da equipe da Secretaria de Assistência Social, o meu muito obrigado”, explica e parabeniza Meire, secretária de Assistência Social de Votuporanga.

Só este ano, a Prefeitura de Votuporanga repassou às entidades, mais de R$ 7,2 milhões.

“É uma satisfação muito grande quando destinamos recursos às entidades da nossa cidade, porque cada uma delas cuida e colabora para que a população, desde nossas crianças até nossos idosos e pessoas com deficiências, possam ter acesso a direitos e deveres, então nada mais justo que elas recebam esse repasse. Isso nos ajuda a construirmos uma sociedade mais justa”, explica o prefeito Jorge Seba.