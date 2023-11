Diarista guarda moedas por 5 anos para fazer festa de aniversário

Ter uma festa de aniversário é o sonho que a diarista Angelina Ferreira, de 59 anos, carregou a vida inteira. Com poucas condições financeiras, mas muito esforço, ela juntou moedas e notas em cofrinhos ao longo de cinco anos para realizar o sonho de celebrar o aniversário com uma festa.

A poucos dias de completar 60 anos, a moradora de São José dos Campos (SP), quebrou os cofrinhos, contou o dinheiro que conseguiu juntar e vai se dar um presente especial: uma festa de aniversário para celebrar a nova idade.

“Eu nunca tive uma festa, sempre dou prioridade para fazer dos meus netos e das minhas filhas, mas o meu de 60 anos sempre quis fazer, é um sonho. Faço de todo mundo e o meu nada, ai esse eu vou conseguir”, contou Angelina empolgada ao g1.

Em cinco anos, Angelina conseguiu somar mais de R$ 2 mil em moedas de R$ 1 e cerca de R$ 3 mil em notas variadas. A diarista conta que eram tantas moedas, que levou quase um dia inteiro para conseguir contabilizar as economias dos cofrinhos.

Ao longo do processo, Angelina disse que algumas vezes precisou gastar o dinheiro do cofrinho para ajudar em outras prioridades da casa, mas sempre mantendo o foco e disciplina em economizar o que podia, para realizar o sonho.

“Eu mexi no dinheiro algumas vezes, em emergências de saúde e eu ajudo minhas filhas também. Se não tivesse aparecido essas coisas, talvez eu teria conseguido guardar bem mais”, comentou.

Além do trabalho árduo na limpeza e do esforço que fez para conseguir juntar o dinheiro que sobrava das faxinas, Angelina disse que em casa tinha um desafio a mais, que era esconder o cofrinho dos netos e dos filhos, que, por vezes, queriam dinheiro emprestado. Por isso, os cofrinhos foram guardados a sete chaves, longe do alcance da família.

“Minha família não ajudou muito, se depender da família, eles só ajudam a gastar (risos)! Foi preciso deixar os cofrinhos escondidos, porque se eles veem dinheiro sobrando, eles pegam”, contou em tom de brincadeira.

Passando por alguns momentos difíceis no caminho, mas com muita determinação, a tão sonhada festa já tem até data marcada: 16 de dezembro. A primeira festa vai ser com estilo: roupa nova, calçado novo e claro, várias delícias típicas de aniversários, com bolo, docinhos, salgadinhos e refrigerante.

“Faz 5 anos que estou juntando para realizar esse sonho. Não vejo a hora de celebrar! A data da festa já está chegando e tenho quase tudo comprado com o que economizei, desde a roupa, até a decoração e também as comidas”, afirmou.

Angelina completa 60 anos no dia 12 de dezembro, mas como o dia cai em uma terça-feira, a festa foi marcada para o dia 16 do mesmo mês, um sábado, que vai ser de alegria e realização para a trabalhadora. G1