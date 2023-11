Morador de Cardoso é preso em flagrante após violência doméstica contra a mulher

O caso aconteceu na madrugada deste sábado, dia 11, e se desenrolou na Central de Flagrantes da Polícia de Votuporanga

De acordo com informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br na madrugada deste sábado, uma mulher foi agredida covardemente pelo seu companheiro no bairro Jardim Camargo, em Cardoso.

O homem agrediu a vítima com uma cadeirada na cabeça e uma facada nas costas, resultando em 15 pontos.

Após ser socorrida para a Santa Casa de Cardoso e passar por exames, a Polícia Militar da vizinha cidade foi acionada.

O agressor foi encontrado na residência de sua mãe e foi preso. O casal foi levado à Central de Flagrantes de Votuporanga pela Polícia Militar de Cardoso.

Por determinação do delegado de plantão, o agressor permaneceu preso por violência doméstica.

Na manhã deste sábado, o homem foi levado para audiência de custódia e a Justiça ratificou a prisão em flagrante do agressor.

