Vaga é para cadastro de reserva; candidatos devem preencher ficha de inscrição até o dia 17 de junho

A Unifev abriu edital para a contratação de um vendedor para a área Comercial (cadastro reserva). Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo e experiência comprovada de, no mínimo, seis meses nas áreas de marketing e vendas. Além disso, o candidato deve possuir carteira nacional de habilitação (CNH) – categoria B e disponibilidade para viagens.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de junho, pelo site da Instituição: [unifev.edu.br/vendedor]unifev.edu.br/vendedor. O processo seletivo será composto por três etapas: avaliação escrita, profissional e análise curricular.

Todos os detalhes para o preenchimento da vaga, avaliações e benefícios podem ser conferidos na íntegra no edital. O resultado final será publicado no site da Unifev, no dia 17 de julho, a partir das 17h.