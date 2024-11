XX Unic da Unifev ultrapassa 2500 inscrições

Edição especial celebrou os 20 anos do Congresso Regional de Práticas Investigativas, com dois dias de apresentações de trabalhos e palestras na Cidade Universitária.

A Cidade Universitária da Unifev foi palco, quarta e quinta-feira (6 e 7/11), do “XX Unic – Congresso Regional de Práticas Investigativas”, reunindo alunos, egressos e docentes da Instituição e de toda a região para a apresentação de seus trabalhos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento.

A edição especial, em comemoração aos 20 anos do congresso, referência em práticas investigativas em Votuporanga e região, teve um novo formato que ampliou sua duração e abrangência.

Na primeira noite, após as boas-vindas aos presentes pelo reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e pelo coordenador de pesquisa da Instituição, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia, uma exposição com mais de 68 banners científicos aconteceu no pátio principal e mais de 180 trabalhos foram apresentados oralmente em diversas salas da Cidade Universitária. Os trabalhos submetidos incluíram pesquisas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), especializações, mestrados, doutorados e outras práticas investigativas.

Na segunda noite, o congresso foi dedicado a palestras transdisciplinares, ministradas por especialistas de renome em suas respectivas áreas. Em diversos pontos do câmpus, mais de 30 palestras aconteceram ao mesmo tempo, promovendo um rico intercâmbio entre os participantes.

Conforme o coordenador de pesquisa, o objetivo do Unic é promover a valorização do conhecimento e da pesquisa científica. “Os congressos são fundamentais para que os pesquisadores possam compartilhar seus resultados com a sociedade, demonstrando o impacto positivo da pesquisa para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. Ao divulgar seus trabalhos, os pesquisadores contribuem para o avanço da ciência e para a resolução de problemas sociais relevantes”, destacou Bogas.

Em suas palavras, o reitor da Unifev enalteceu o trabalho da Comissão Organizadora e de todos os envolvidos na realização do Congresso Regional de Práticas Investigativas. “Esta edição, que celebrou os 20 anos do Unic, superou todas as nossas expectativas. As diversas inovações implementadas e o intenso engajamento dos alunos e docentes resultaram em um evento de grande sucesso. A rica troca de conhecimentos e experiências contribuirá significativamente para a formação de profissionais altamente qualificados” afirmou Gastaldon, ressaltando a importância do evento para a comunidade acadêmica.

Premiação

A cerimônia de premiação dos melhores trabalhos nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Exatas e Humanas e Sociais encerrou o XX Unic. Seis projetos foram indicados por categoria, com os três melhores sendo premiados com tablets. Essa iniciativa buscou reconhecer a excelência científica local e estimular o desenvolvimento social e educacional da região.

Vencedores na categoria Exatas:

Projeto: Virtualcare – Explorando a realidade virtual para estudos médicos: uma abordagem tecnológica na engenharia de computação. Autores: Jéssica Soler Souza e Felipe de Oli Bertoldo.

Projeto: A utilização do Power BI no ambiente educacional: analisando o desempenho e grau de satisfação discente. Autora: Bruna Regina Alves.

Projeto: O uso do bioconcreto no tratamento das patologias da construção. Autor: Leonardo Maike Ikari Cândido.

Vencedores na categoria Humanas e Sociais:

Projeto: Segurança urbana em cidades inteligentes: integração de tecnologias avançadas e policiamento comunitário para redução da criminalidade. Autora: Mariana Azanha Teixeira Nunes.

Projeto: Experiência de compra da criança com TEA no supermercado: criação de uma área inclusiva e sociável. Autoras: Maria Luiza Lourenço Marques e Júlia Topasso Fernandes.

Projeto: Aprendizagem significativa e ludicidade: um estudo de revisão sobre as contribuições das vivências lúdicas para o desenvolvimento da aprendizagem. Autor: Vitor Batista Rossini.

Vencedores na categoria Ciências Biológicas e da Saúde:

Projeto: Incidência de risco nutricional associado à depressão em idosos hospitalizados: revisão da literatura. Autora: Gabrielly Polaquini Andrade.

Projeto: Photovoice no grupo de aleitamento materno: dando vozes às mães. Autoras: Lívia Scalia, Eduarda Karolina Veschi, Letícia Bailon Cucarolla, Mariana Pereira Arantes, Mariana Cortopasso da Silva.

Projeto: Imunoterapia contra células do câncer. Autora: Bianca Prado Borges e Eduarda Laura Teixeira Lima.