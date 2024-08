Prefeitura de Votuporanga e IFSP divulgam curso gratuitos

No total são 168 vagas distribuídos entre cinco cursos diferentes

Dando continuidade à parceria com instituições de ensino para a realização de cursos gratuitos, a Prefeitura de Votuporanga, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas para os seguintes cursos: Libras Básico (EaD), Libras: Educação e Inclusão (presencial), Informática Básica (noturno), Informática Básica (vespertino) e AutoCAD Básico (presencial).

Libras básico modalidade EaD (Ensino a distância)

O curso de Libras básico na modalidade EaD (Ensino a Distância) terá início no dia 4 de setembro e irá até o dia 18 de dezembro. As aulas ocorrerão todas às quartas-feiras, das 20h às 22h. Ao todo 90 vagas estão disponíveis.

Com carga total de 30 horas, o curso é direcionado ao público-alvo que atenda, no mínimo, um dos seguintes critérios: professor da rede pública, profissionais da Saúde e Segurança Pública, familiar de surdos e servidores do IFSP. O objetivo é proporcionar à comunidade o contato com a Língua Brasileira de Sinais e com a comunidade surda.

As inscrições para o curso, devem ser realizada através do site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ seguindo as orientações disponíveis no link. Após preenchimento do formulário, o candidato deverá enviar a cópia do formulário digitalizada para o e-mail [email protected], juntamente com comprovante de vínculo com um dos perfis listados nos pré-requisitos. No caso de vínculo familiar, será aceito declaração simples escrita no verso do formulário de inscrição ou no corpo do próprio e-mail.

Libras: Educação e Inclusão (presencial)

O curso de Libras: Educação e Inclusão (presencial) possui carga horária de 40 horas. As aulas serão às segundas e terças-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados, das 8h às 10h. Ao todos estão disponíveis 35 vagas.

A seleção será por ordem de matrícula presencial. Interessados devem entrar no site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ para preencher a ficha de inscrição, imprimir e entregar na Coordenadoria de Extensão (Sala C002) do IFSP, junto com cópia e original do RG e CPF (ou CNH). A entrega dos documentos pode ser feita de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta-feira, das 7h às 19h.

Informática Básica (noturno)

Com carga horária de 40h, o curso de Informática Básica (noturno) visa atender as pessoas que necessitam de um curso básico na área de Informática, colaborando com a inclusão digital de cidadãos que não tiveram a oportunidade de frequentar um curso com este objetivo. Estão disponíveis 20 vagas para pessoas da comunidade que tenham entre 16 e 60 anos de idade. As aulas serão às quartas-feiras, das 19h às 22h.

A seleção será por ordem de matrícula presencial. Interessados devem entrar no site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ para preencher a ficha de inscrição, imprimir e entregar na Coordenadoria de Extensão (Sala C002) do IFSP, junto com cópia e original do RG e CPF (ou CNH). A entrega dos documentos pode ser feita de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta-feira, das 7h às 19h.

Informática Básica Vespertino

As aulas do curso de Informática Básica (vespertino) ocorrerão todas às quintas-feiras, das 14h às 17h.

A seleção será por ordem de matrícula presencial. Interessados devem entrar no site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ para preencher a ficha de inscrição, imprimir e entregar na Coordenadoria de Extensão (Sala C002) do IFSP, junto com cópia e original do RG e CPF (ou CNH) e cópia e original de comprovante de escolaridade. A entrega dos documentos pode ser feita de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta-feira, das 7h às 19h.

AutoCAD Básico (presencial)

As aulas de AutoCAD Básico (presencial) serão às quartas-feiras, das 19 h às 22h, com início em 4 de setembro e término em 12 de dezembro. Interessados devem ter conhecimento em desenho técnico, ter completado o ensino médio ou estar cursando o terceiro ano.

Serão ofertadas 15 vagas que serão efetivadas por ordem de matrícula presencial. Interessados devem entrar no site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ para preencher a ficha de inscrição, imprimir e entregar na Coordenadoria de Extensão (Sala C002) do IFSP junto com os documentos: cópia e original RG e CPF (ou CNH); comprovante de escolaridade; comprovante de conhecimentos em desenhos técnicos (poderá ser declaração escrita à mão). A entrega dos documentos pode ser feita de segunda a quinta-feira; das 8h às 20h; e na sexta-feira, das 7h às 19h.

O IFSP está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014, bairro Pozzobon. Os telefones para mais informações são: (17) 3426-6998 ou (17) 3406-1488, ramal 29.