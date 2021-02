Xodó de Osório no São Paulo, atacante é o novo reforço do Votuporanguense

Murilo Oliveira foi revelado pelo tricolor paulista e atuou no Botafogo ano passado

O Clube Atlético Votuporanguense continua se movimentando nessa pré-temporada de olho na estreia da Série A3. Na tarde desta segunda-feira, o clube anunciou a chegada do atacante Murilo Oliveira, revelado pelo São Paulo e que estava no Botafogo de Ribeirão Preto.

O jogador de 23 anos fez toda sua base em Cotia atuando pelo tricolor paulista. Na equipe da zona sul da capital conquistou títulos como a Libertadores sub-20 e ficou famoso nas arquibancadas do Morumbi por ser xodó do então treinador Juan Carlos Osorio.

Após contundir o joelho, o atacante foi para o Cianorte, onde pouco jogou. Em 2019, atuou pelo Fernandópolis e marcou 15 gols em 23 jogos, se tornando artilheiro da Segunda Divisão do Campeonato Paulista na temporada. Em 2020, Murilo atuou pelo Botafogo, onde participou de 18 jogos, sendo 14 no elenco principal e quatro no time B, e marcou três gols.

Murilo Oliveira é o 17º reforço do CAV para 2021. O time estreia na A3 contra o Rio Preto, fora de casa, no dia 7 de março.

Confira o elenco do Votuporanguense:

Goleiros: Talles, José Eduardo, Felipe, Kevin e João Vitor

Zagueiros: Paulo Henrique, Vinícius, Guilherme Café, Mateus Buiate, Diogo e Eduardo Melo

Laterais: Hugo, Abraão e Maicon

Volantes: Índio, Elber, Jair e Nicolas

Meias: Ricardinho, Vinicius, Diniz Kennedy Jr. e Vinícius Diniz

Atacantes: Léo Santos, Lorran, Carlo André, Dentinho, João Marcos, Jean, Israel, João Pedro, Thales Tim, João Macos, Lucas Mineiro e Murilo Oliveira

ESCANTEIO: