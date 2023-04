Votuporanguense: memorialistas avançam pesquisa de livro sobre a Alvinegra

Livro histórico da Associação Atlética Votuporanguense e do futebol profissional da cidade entra na reta final.

Desde 2021, Votuporanga conta com o trabalho voluntário de vários votuporanguenses que buscam resgatar, preservar e divulgar a memória esportiva da cidade. De lá para cá, o grupo Memorialistas tem feito várias ações notáveis, como organizar material histórico para o futuro Museu Memorial, que será alocado na Arena Plínio Marin, bem como a confecção de um livro sobre a gloriosa história da Associação Atlética Votuporanguense, que está em fase avançada de pesquisa.

O livro, com o título provisório de “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, a princípio, terá 10 capítulos, promete ser rico em detalhes e o material de pesquisa tem recebido várias colaborações de ex-jogadores, profissionais da imprensa, torcedores, familiares de figuras histórias e busca destacar o período de origens da AAV, sua trajetória, conquistas, imprensa esportiva e a continuidade do futebol profissional com SEV e CAV nas décadas mais recentes, entre outros temas.

“Inicia com a fusão do Votuporanga EC e América FC que deu origem à Associação Atlética Votuporanguense em 23 de dezembro de 1956. O segundo capítulo traz de 1960 até o ano 2000, da participação da Votuporanga nos campeonatos profissionais da Federação Paulista de Futebol. Aí, nós decidimos ampliar o livro e contar também a história da SEV (Sociedade Esportiva Votuporanga) e CAV (Clube Atlético Votuporanguense) até a A3 de 2023. Fizemos um capítulo especial sobre os grandes jogos dos times da capital aqui em Votuporanga especificamente, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. Abrimos um capítulo para o estádio e a arena, mostrando como começou o loteamento, a venda dos antigos terrenos, construção do Estádio Municipal Plínio Marin, a doação por um grupo local de empresários para a Prefeitura, a mudança para a arena, tudo documentado. Temos também nove biografias completas dos grandes ídolos da Votuporanguense, Fifi, Raimundinho, Flávio, Nelson Jacaré, Liminha, Antônio Julião que foi o técnico 1967, o França, o goleiro campeão da da Segunda Divisão em 1978. E o Bidon, cara que me estreou com 15 anos no gol da Votuporanguense. Há também um capítulo dedicado à imprensa esportiva de Votuporanga”, comenta o memorialista Alberto Guedes, um dos diretores do grupo.

Ainda não há data para finalizar e lançar o livro, que ainda recebe diariamente colaborações de arquivos, fotos e testemunhos, mas o trabalho está muito adiantado segundo os memorialistas, com várias páginas concluídas. Para transformar o livro em realidade, em breve, os memorialistas irão percorrer a cidade disponibilizando números de rifas e bolões como forma de colaboração financeira. O grupo conta também com contribuições financeiras voluntárias de seus integrantes, que também são revertidas para ações sociais, principalmente em prol ao Lar São Vicente de Paulo.

Memorial Votuporanguense

O grupo Memorial Votuporanguense foi criado em 6 de março de 2021 com a finalidade de recuperar, preservar e divulgar a memória esportiva de Votuporanga. E esse trabalho tem apresentado frutos interessantes para a cidade.

Em março do ano passado, após iniciativa do grupo, a Câmara de Vereadores aprovou a criação do Memorial “Francisco Santana, o Fifi”. O memorial terá cerca de 160 metros quadrados e será construído na arena Plínio Marin. Da criação do grupo até aqui foram realizadas ações que homenageiam os grandes desportistas da cidade.

Em julho de 2022, os memorialistas organizaram o reconhecimento ao ex-presidente da Alvinegra, Carlos Márcio Junqueira, que teve as suas cinzas depositadas por familiares e amigos no gramado da arena Plínio Marin. Em setembro passado, também foram realizadas homenagens a grandes jogadores da Associação Atlética, que foram presenteados e receberam camisas comemorativas especiais e personalizadas.

Solidariedade

O grupo também tem em sua base o comprometimento com auxílio a projetos assistenciais. como por exemplo repasses de alimentos e outros donativos. Para isso, recursos são angariados por meio de rifas e bolões entre os integrantes e a comunidade e toda a arrecadação é dividida para entre o vencedor e a caridade. Outra fonte de recursos são as doações voluntárias de seus integrantes.

As ações solidárias têm realizado momentos especiais. No Natal de 2022, os memorialistas contribuíram integralmente para a realização do almoço de Natal dos idosos atendidos no Lar São Vicente de Paulo.

“Realizamos a venda de camisas do grupo Memorial Votuporanguense, assim como de réplicas personalizadas de camisas da Associação Atlética Votuporanguense. Além disso, realizamos rifas e bolões. O bolão do campeonato brasileiro do ano passado, por exemplo, foi um sucesso e proveu a maioria dos recursos do almoço de Natal. Esse ano já foi lançado o bolão, a participação é aberta pra quem quiser. O grupo também recebe contribuições voluntárias de seus integrantes. Essa é a faceta da beneficência do grupo”, destaca o memorialista Alberto Guedes.