O jogador argentino Lionel Messi chegou a Paris nesta terça-feira (10) para assinar contrato com o PSG por duas temporadas.

O PSG, inclusive, divulgou um vídeo em suas redes sociais com referências à chegada do craque argentino. O horário do anúncio oficial ainda não foi divulgado, mas o clube marcou uma coletiva, sem tema definido, para a quarta-feira (11) às 06 horas pelo horário de Brasília.

A família do argentino também já partiu para Paris junto a ele. No Instagram, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, escreveu uma despedida emocionada do Barcelona. Ao embarcar para o aeroporto de Paris, o pai do jogador também teria afirmado a jornalistas no local que Messi era “jogador do PSG”.

Para além das muitas evidências de que o acordo realmente será selado, o jogador brasileiro Neymar já publicou um breve recado de boas-vindas ao craque nas redes sociais ao publicar uma foto de ambos com a frase “juntos novamente” escrita em inglês.

Messi voltará a atuar ao lado do brasileiro Neymar, com quem jogou junto no Barcelona. A mudança do ídolo argentino para Paris põe fim à sua passagem histórica de mais de 20 anos no Barça, onde marcou impressionantes 672 gols em 778 jogos, além de 305 assistências.

Com sua atuação no clube, conquistou 4 vezes a Champions League, 10 vezes a La Liga e 7 vezes a Copa del Rey, e levou seis vezes a Bola de Ouro, prêmio dado do melhor jogador do mundo.

O argentino, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, não conseguiu fechar novo contrato com o time espanhol.

O Barcelona disse que a péssima situação financeira do clube e os regulamentos de Fair Play Financeiro (FFP) da La Liga impediram o clube de dar a Messi um novo contrato, apesar de ambas as partes terem chegado a um acordo.

O contrato anterior do jogador de 34 anos, que expirou no final de junho, foi divulgado pelo jornal espanhol “El Mundo” no valor de US$ 672 milhões por ano e o tornou o atleta mais bem pago da história do esporte.

