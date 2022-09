Jogos Regionais: Karatê e Atletismo conquistam 15 medalhas para Votuporanga

Votuporanguenses conquistaram 5 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze

O fim de semana resultou em mais medalhas pelos Jogos Regionais para os atletas de Votuporanga. Desta vez, os medalhistas foram os atletas do karatê, com disputas realizadas em Maracaí (região de Assis); e do atletismo, com provas em Rio Preto. No total, os votuporanguenses conquistaram 15 medalhas, sendo 5 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze.

No atletismo, Karina Franzin foi destaque novamente, conquistando o lugar mais alto do pódio nas corridas dos 5 mil metros rasos e dos 10 mil metros rasos. Osmani Borba também trouxe a medalha dourada no salto com vara. Vinicius Melo, Josimar Peres Alves, Vinicius Villela Freitas e Adalberto Parreira Silva garantiram a medalha de prata no revezamento 4×400 metros. As medalhas de bronze no atletismo vieram de Letícia Peres, nos 800 metros, e de Nilton César Rodrigues, no salto triplo. Na classificação geral, a equipe masculina ficou em quarto lugar e a feminina em quinto.

Karatê

Em Maracaí, os karatecas também representaram Votuporanga com muita garra e determinação. Além de conquistar o segundo lugar na classificação geral, os meninos trouxeram 2 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze.

Os destaques foram para Caio Vinicius e Paulo Moura, campeões no Kumite (60 a 65kg e 75 a 80 kg, respectivamente). As medalhas de prata ficaram por conta de Ademir Baleeiro, no Kumite + 80kg; Pedro Diegues, José Gabriel e André Luis, no Kata Equipe Masculino; José Gabriel, também conquistou a prata no Kumite 65 a 70kg; assim como André Luis, no Kumite 70 a 75 kg; e Caio Vinicius, também levou a prata no Kumite Absoluto. Os meninos também voltaram a subir no segundo lugar no pódio no Kumite por equipe masculino e André Luis também trouxe o bronze no Kata Individual.