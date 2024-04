SURPRESA: jogador da Votuporanguense faz chá revelação após conquista do acesso

Adriano Luiz e a mulher, Tamires, fizeram o chá revelação do filho na Arena Plínio Marin, em noite de comemoração dupla para o casal

O dia do acesso do CAV teve uma felicidade dupla para Adriano Luiz, titular do time de Rogério Corrêa na semifinal. Além de fazer parte da conquista da vaga na Série A2, o jogador descobriu que será pai de um menino em mais um chá revelação temático,

realizado na própria Arena Plínio Marin.

Após a vitória dos donos da casa por 1 a 0 contra o Desportivo Brasil, durante a comemoração da sonhada vaga na segunda divisão, o atleta aproveitou para descobrir o sexo do bebê que espera com a esposa, Tamires. Ao lado da companheira de vida, Tamires de Paiva, e dos companheiros de equipe, a opção foi por fazer algo popular entre os boleiros, que consiste em chutar uma bola que contém

o resultado. Com o chute de Adriano Luiz, a explosão azul revelou a vinda de um menino.

Nas redes sociais, o jogador postou uma mensagem carregada de emoção e

agradecimentos comemorando a chegada de Levi, nome escolhido pelo casal.

(Colaborou Arthur Riva – diarioweb.com.br)