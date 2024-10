Vovó do Tráfico é presa após investigação da DEIC em Rio Preto

Policiais civis da DEIC DEINTER V, por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE), prenderam M.G.A., de 72 anos, conhecida como “vovó do tráfico”, no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da cidade desde 2023, como parte de uma extensa investigação sobre o tráfico de drogas na região. O fato aconteceu nesta quinta-feira, dia 9.

M.G.A., também conhecida como Dona Graça, era um dos principais alvos das autoridades, sendo ligada a uma organização criminosa altamente estruturada que continuou operando mesmo após a prisão de seus principais líderes. A conexão de M.G.A. com o crime remonta à Operação Desmonte, deflagrada em 2004, quando a polícia desmantelou parte do grupo comandado por seu marido, J.D.S., conhecido como “Zé da Galera”. Após a detenção do marido, M.G.A. assumiu um papel ainda mais relevante dentro da organização.

Durante as investigações, áudios interceptados pelas autoridades mostraram que M.G.A. cobrava pessoalmente dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e ajudava a manter as operações criminosas ativas, colaborando no pagamento de despesas de membros da quadrilha que também estavam presos. Mesmo com a prisão de outros líderes, como A.S.G., o “Carabina”, a organização continuou em atividade graças à participação direta de M.G.A.