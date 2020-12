Polícia encontra mais de 15 kg de maconha em bagagem de menor

A Polícia Rodoviária apreendeu mais de 15 quilos de maconha com um adolescente de 17 anos nesta terça-feira (1). O caso aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau, região de Presidente Prudente (SP).

Segundo a polícia, ele viajava em um ônibus de linha interestadual. Durante fiscalização de rotina no veículo, os agentes encontraram 17 tabletes da droga na bagagem do adolescente que mora no estado de Santa Catarina.

A droga e o menor foram apreendidos. Ele permanece detido à disposição da Vara da Infância e Juventude.