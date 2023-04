Polícia investiga desaparecimento de jovem de 22 anos

A Polícia Civil de Bady Bassitt (SP), investiga o desaparecimento do jovem, Gustavo Pessota, de 22 anos, que saiu de casa no dia 06/04 e não retornou mais.

Na última segunda-feira, (10/04), a mãe, Silmara Baruffi Pessota, procurou a delegacia da cidade para registrar o desaparecimento do filho. No boletim de ocorrência ela afirma que o rapaz saiu de casa, no bairro Água Limpa I, por volta das 19h, dizendo que ia dar uma volta com um colega, porém, até o momento, não retornou mais para casa.

A mãe diz que já tentou diversos contatos com o filho, através de seu celular, porém, sem sucesso. Mensagens também foram enviadas através do WhatsApp, mas nenhuma foi entregue.

Amigos de Gustavo também afirmam que não sabem do paradeiro do jovem, que não possui envolvimento com drogas ou algo do tipo. “Estamos pedindo ajuda para encontrar nosso amigo. Já procuramos em todos os lugares, mas até agora, nenhuma informação”, diz o amigo, Iago Yuri.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, que já começou a investigar o desaparecimento do jovem. Câmeras de segurança, próximas da residência do rapaz, deverão ser analisadas pela polícia.

Quem tiver qualquer informação de Gustavo pode ligar pelos telefones (17) 99129-2516, (17) 98833-6324 ou diretamente com a Polícia Civil de Bady Bassitt.