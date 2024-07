PM resgata idosa mantida em cárcere privado por ao menos 3 dias

A Polícia Militar resgatou uma idosa de 70 anos que estava sendo mantida em cárcere privado por ao menos três dias, em São José do Rio Preto (SP). Durante o período, a vítima ficou sem comida e sem água; o autor do crime, segundo o boletim de ocorrência, é o filho dela, de 40 anos.

De acordo com o registro policial, a vítima morava com o filho e foi encontrada trancada no corredor da casa, que é pequena e simples. Para a PM, ela disse que não se alimentava por três dias e que precisou fazer as necessidades fisiológicas no mesmo espaço em que estava presa.

Com pena, alguns vizinhos entregavam o que podiam para ela comer, mas mesmo assim a situação era precária, insalubre e não oferecia condições de boa higiene para a idosa.

Ela estava com ferimentos pelo corpo e foi atendida na UPA Santo Antônio. A vítima contou ainda que sente medo do filho.

Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso e apura se as lesões foram causadas porque ela ficou exposta no corredor ou se são resultados de violência física.

O caso foi registrado como abandono de incapaz. O agressor não foi encontrado.