Motorista morre em acidente na zona rural de Dirce Reis

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã de domingo, dia 7, em uma estrada municipal de Dirce Reis sentido São Francisco, Estrada municipal DR 348,

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã, no Córrego da Itapirema. Um veículo com placas de Dirce Reis, capotou após o condutor perder o controle da direção.

O condutor, identificado como Douglas Luciano de 49 anos, morreu no local. Ele era funcionário da UPA de Jales.

Outras duas pessoas que estavam no veículo, um homem e uma mulher, foram socorridas. O homem foi internado na Santa Casa de Jales em estado grave.

Já a mulher foi atendida na UPA de São Francisco com ferimentos leves.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.