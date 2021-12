Ladrão invade casa, agride moradora e acaba preso em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

N.G.P., de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar no bairro Pacaembu.

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar no final da tarde desta terça-feira (30.nov), suspeito de invadir uma residência, roubar e agredir a moradora, no bairro Boa Vista, na zona oeste de Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, a vítima estava em sua residência, quando escutou um barulho no quintal e ao averiguar foi rendida pelo indivíduo que à agarrou pelos cabelos para evitar que ela pedisse ajuda; porém, em seguida, conseguiu se desvencilhar e fugir até a casa vizinha, conseguindo acionar a Polícia Militar.

Após contatar a corporação, a vítima informou as características do invasor; sendo que pela Rua Dimas Liévana de Camargo, no bairro Pacaembu, policiais militares localizaram e abordaram o suspeito identificado como N.G.P., que andava de bicicleta. Ele acabou reconhecido pela vítima e preso, sendo apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Diário de Votuporanga