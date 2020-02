Votuporanguenses passam momentos de pânico com ressaca em praia do litoral paulista

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Segundo a Marinha do Brasil, ondas atingiram até 2,5 metros no último final de semana naquela região; pelo menos seis pessoas ficaram feridas.

Aproveitando o feriado de carnaval, um grupo de oito votuporanguenses curtia as belezas do litoral paulista quando foram surpreendidos pela maré que já estava alta e acabou subindo ainda mais, repentinamente, causando pânico, ferimentos e prejuízo.

De acordo com Fernanda Vilarinho Pereira, que vivenciou a experiencia, em “nenhum momento ninguém avisou nada, para tomar cuidado, nada.”

Fernanda, conta que a praia estava lotada e que “por volta do meio-dia, as ondas já começaram a atingir as cadeiras, mas até então tudo normal. Mas, lá pelas 13h30 veio uma onda muito forte, pegou todo mundo desprevenido, não teve nenhum alerta, nada. Aí foi levando tudo, cadeiras, guarda sol, nossa caixa térmica foi parar bem longe, nossos pertences foram parar bem distante de nós.”

No meio da fúria das ondas, crianças choravam e as pessoas assustadas gritavam, verdadeiro momento de pânico; contudo, Fernanda conta que na confusão acabou atingida por um carrinho de cangas, daqueles que os ambulantes usam para vender na praia.

Ao Votunews, ela contou que sofreu vários hematomas, “sofri uma perfuração na perna devido ao guarda sol que quebrou e aos ferros que ficaram expostos, mas graças a Deus, nada grave. Ao meu redor muitas crianças foram machucadas e idosos também, bem machucados. Senti falta de atendimento, assim quando terminou fomos procurar ajuda, mas fomos informados que o resgate tinha levado os mais graves. Como nosso caso não era muito grave, nos medicamos no apartamento.”

Segundo a imprensa do litoral paulista, pelo menos seis pessoas ficaram feridas e houve grande prejuízo aos comerciantes da orla, segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos. As informações são de que as ondas em alto mar passaram de 3 metros.

Além de Ubatuba, o mar avançou com força e provocou destruição também em praias de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, litoral norte e em Santos, no litoral sul paulista.

A republicação de material exclusivo Votunews é gratuito desde que citado.