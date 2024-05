Votuporanguense segue brilhando no Paulistão de base

O CAV bateu o Fefecê no sub-17 e o Tanabi no sub-13 e sub-14.

No último sábado (25.mai) o sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Fernandópolis fora de casa, e no Estádio Cláudio Rodante, contou com gols de Carlos Eduardo e Marcos Borges para sair vitorioso por 2 a 0. Esta importante vitória levou a equipe à vice-liderança da chave no Paulistão. O próximo desafio dos crias do Pantera Alvinegro será contra o Santa Fé, neste sábado (1º), às 11h, no Estádio Municipal Evandro de Paula.

O domingo foi igualmente vitorioso para as categorias sub-13 e sub-14 do CAV, que disputaram partidas pelo estadual. Em Tanabi, o Cavinho demonstrou sua força e talento. Na categoria sub-13, os garotos venceram o Tanabi por 4 a 2, com gols de Pyerre, Jhonatan, Miguel e Bryan. Na disputa de pênaltis, levaram a melhor com um placar de 4 a 3, somando um total de quatro pontos.

A equipe sub-14 não ficou para trás e goleou o Tanabi por 4 a 0, com gols de Renam, Felipe Araújo (2) e Ruan. No entanto, nos pênaltis, o Cavinho sofreu uma derrota apertada por 5 a 4, totalizando três pontos pela vitória no tempo normal.

O próximo desafio do sub-13 e sub-14 será contra o Olímpia, no domingo (2), às 9h e às 10h40 – respectivamente, na Arena Plínio Marin.

As categorias de base do Votuporanguense são fruto de uma parceria com a WS Sports, demonstrando o investimento e dedicação no desenvolvimento dos jovens talentos do futebol. Diário de Votuporanga