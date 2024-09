Copa Paulista: Votuporanguense pode ter mexidas contra a Portuguesa

Sendo um técnico que costuma mexer bastante na equipe titular, Rogério Corrêa tem algumas possibilidades para escalar o CAV para o duelo no Canindé.

A Votuporanguense passou pelo Capivariano sem maiores sustos nas quartas de final da Copa Paulista, mas agora o desafio será contra a Portuguesa a partir do próximo sábado. Sendo um técnico que costuma mexer bastante na equipe titular, Rogério Corrêa tem algumas possibilidades para escalar o CAV para o duelo no Canindé.

No setor defensivo, a dúvida está na lateral-direita. Vinícius Baracioli, no clube desde a Série A3 deste ano, voltou recentemente após ser emprestado para o Água Santa na Série D, e tem ganhado oportunidades novamente como titular. Porém, Luizão tem 11 jogos e dois gols na competição, e também é opção para começar jogando pela ala.

Mas é do meio para frente que o 11 inicial da Votuporanguense se torna praticamente imprevisível. Com alta rotatividade nos setores, apenas o camisa 10 Bady e o meia-atacante John Egito parecem ter vaga cativa no time. Mais à frente, Wendel, Nando, Vinícius Bala, Gabriel Moysés e Danilo Mariotto disputam posições entre os titulares.

Com diversas possibilidades e nenhum atleta suspenso, a Pantera pode ir à campo com: João Paulo; Vinícius Baracioli (Luizão), Amorim, Léo Paraíso, Frank; Jonatas Paulista (Igor Pimenta), John Egito, Bady; Wendel, Nando (Vinícius Bala) e Danilo Mariotto (Gabriel Moysés).

Jogadores do CAV contra o Capivariano. (Foto: Rafa Bento)

AGENDA DA VOTUPORANGUENSE

O CAV inicia sua participação na semifinal da Copa Paulista neste sábado contra a Portuguesa, às 15h, no Canindé. A volta acontece no dia 28 de setembro, às 18h, na Arena Plínio Marin.

