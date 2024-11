Evento foi realizado no Auditório da Cidade Universitária para 60 alunos que praticam a modalidade esportiva

Na segunda-feira (4/11), o Colégio Unifev realizou a tradicional cerimônia de troca de faixas de judô, no Auditório da Cidade Universitária. O evento, que contou com a participação de 60 alunos e seus familiares, marcou mais uma etapa na jornada dos jovens judocas.

Os atletas, alunos do Ensino Infantil e Fundamental, foram agraciados com suas novas graduações, simbolizadas pelas faixas nas cores cinza, cinza com ponta azul, azul, azul com ponta amarela, amarela, amarela com ponta laranja e laranja.

A solenidade foi conduzida pela diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; pela coordenadora do Ensino Fundamental I, Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba; pela coordenadora do Fundamental II, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; e pelo Sensei Leonardo Rodrigo Eduardo.

Conforme a diretora, a cerimônia marca a progressão dos judocas através da troca de faixas e os incentiva a persistirem em seus objetivos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, fortalecendo a disciplina, o respeito e o trabalho em equipe. “Celebramos mais uma vez a evolução dos nossos alunos ao longo do semestre. Essa troca de cores simboliza o desenvolvimento técnico e pessoal de cada um. O Colégio Unifev tem o compromisso de fomentar a prática esportiva, pois acreditamos que ela contribui significativamente para a formação integral, tanto no aspecto disciplinar quanto nas relações interpessoais”, enfatizou Adriana.

Para o professor de judô do Colégio Unifev, cada faixa representa uma jornada de aprendizado, onde os alunos desenvolvem qualidades como respeito, disciplina e autocontrole. “O judô vai além do tatame. Ele molda o caráter, ensinando paciência, foco e respeito à hierarquia, preparando os jovens para os desafios da vida”, finalizou.