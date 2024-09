Votuporanguense se classifica para a Final da Copa Paulista 2024

A equipe do Votuporanguense garantiu sua vaga na final da Copa Paulista Sicredi 2024 ao vencer a Portuguesa por 2 a 0 neste sábado (28), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Com gols de Nando, logo aos 3 minutos, e Danilo Mariotto, aos 23, o time conseguiu reverter a derrota sofrida no primeiro jogo e avançar à grande decisão do campeonato.

No jogo de ida, a Portuguesa havia vencido por 1 a 0 no Canindé, mas o CAV, como é carinhosamente chamado, precisava de uma vitória por dois gols de diferença, e foi exatamente isso que fez diante da torcida local. Agora, o Votuporanguense busca repetir o feito de 2018, quando se sagrou campeão da Copa Paulista pela primeira vez.

A final será contra o Monte Azul, que também garantiu sua vaga ao vencer o União São João por 2 a 1, em Araraquara. O Monte Azul, que possui a melhor campanha no campeonato, terá a vantagem de decidir o título em casa. O primeiro confronto da grande final está previsto para ocorrer em Votuporanga, com datas a serem definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Além do título, o vencedor da Copa Paulista terá a oportunidade de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, ambas em 2025.

Agora é foco total na decisão! 💪⚽

Resultados das Semifinais:

Votuporanguense 2 x 0 Portuguesa (28/09/2024)

(28/09/2024) Monte Azul 2 x 1 União São João (28/09/2024)

Votuporanga está em festa, e a torcida já está ansiosa para a grande final!