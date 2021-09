Fefecê perde mais uma e continua na vice-lanterna do grupo 1

Mesmo com a estreia do novo técnico, o experiente João Vallim, o Fernandópolis ainda não se encontrou com as vitórias no Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

A equipe foi derrotada por 1 a 0 pela Inter de Bebedouro, em partida disputada na tarde de hoje, no campo do adversário.O gol foi marcado por Gustavo, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Fefecê permanece na vice-lanterna do grupo 1, com 2 pontos, e está à frente justamente do seu próximo adversário, o América de Rio Preto, que amarga a última colocação com nenhum ponto ganho.

Fernandópolis e América se enfrentam na Arena Flashnet no domingo, 5, às 15h.