Votuporanguense reforça time para a Copa Paulista com dupla do Mirassol

O volante Daniel e o meia Luiz Fernando reforçam o CAV

O Votuporanguense confirmou duas contratações para a disputa da Copa Paulista. Vindos do Mirassol, o volante Daniel e o meia Luiz Fernando ficam no CAV até o final do torneio.

Revelado pelo Palmeiras, Daniel tem 25 anos e já passou por Bragantino, Ferroviária, Caldense-MG, Boa Esporte-MG e o próprio CAV, clube em que defendeu na Série A2 de 2018. Ele participou das 18 partidas do Mirassol na última Série C, todas como titular.

Luiz Fernando, por sua vez, tem 27 anos e soma passagens por Campinense-PB, Criciúma, Guarani e América-RN. O meia fez 10 partidas pelo Mirassol na Série C, sendo apenas três como titular.

Vice-líder do Grupo 1, o Votuporanguense volta aos gramados pela Copa Paulista na próxima terça-feira, quando visita o Botafogo em Ribeirão Preto. A tendência é de que os novos reforços estejam à disposição do treinador Thiago Oliveira.

