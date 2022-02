Votuporanguense recebe o EC São Bernardo em busca da reabilitação na Série A3

Partida será disputada neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin. Técnico do CAV, Thiago Oliveira, diz que é hora de apagar os erros do último jogo e buscar os três pontos.

O Clube Atlético Votuporanguense recebe o EC São Bernardo neste domingo (20.fev), às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em partida válida pela sétima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

A Pantera Alvinegra do técnico Thiago Oliveira busca se reabilitar e subir na tabela, já que na última rodada perdeu para o Capivariano em Porto Feliz/SP e ficou de fora do G-8.

O treinador alvinegro falou à imprensa que é momento de apagar os erros do último compromisso e buscar os três pontos. Adepto de um padrão de jogo com bastante posse de bola, Oliveira afirmou que foi para o duelo fora de casa no mesmo intento, ou seja, manter a posse de bola e aumentar as finalizações; porém, testemunhou a coisa desandar em campo. “Falamos bastante dessa jogada que o Capivariano faria, nos últimos dois jogos em casa, eles fizeram jogadas assim, gols assim, em termos de tempo de placar, principalmente, nos primeiros quinze minutos o adversário sempre perdendo os dois gols de diferença e sabíamos que iria acontecer esse tipo de jogada e não fomos competentes para diminuir esses lances de cruzamento”, explicou.

O treinador ainda comentou a ausência de efetividade ofensiva da Pantera Alvinegra. “Na parte ofensiva nós finalizamos muito pouco do que a gente vinha finalizando na competição, foi um primeiro tempo muito ruim, um dos piores primeiros tempos que tive aqui no comando do CAV”, analisou.

Já pensando no EC São Bernardo – terceiro colocado na tabela e embolado com Comercial e União Suzano, todos com 12 pontos conquistados -, o comandante alvinegro afirmou que espera um jogo difícil, porém, quer recuperar os pontos para voltar para a zona de classificação. “Vamos em busca do bom resultado domingo contra o São Bernardo. Um jogo também difícil na qual temos que melhorar, temos que apagar os erros que nós tivemos lá em Capivari e buscar os três pontos contra o São Bernardo, como a gente tem feito com o nosso domínio forte e criando muitas oportunidades. Esperamos que a gente consiga conquistar os três pontos para que a gente volte a ficar entre os quatro primeiros colocados da competição”, concluiu Thiago Oliveira.

Ingressos

O CAV vai praticar o valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. Inicialmente as vendas serão online no site www.guicheweb.com.br

Abertura da bilheteria: 8h30

Abertura dos portões: 9h

Protocolo Covid-19

Para entrar no estádio as pessoas terão de usar a máscara facial e apresentar um desses documentos abaixo: