Votuporanguense perde a primeira na Copa Paulista: CAV 0 X 1 BOTAFOGO (SP)

Votuporanguense e Botafogo, fizeram um bom jogo na tarde desta terça-feira, muito quente em Votuporanga. Jogando pela quinta rodada, pelo Grupo 1, da Copa Paulista, na Arena Plínio Marin, o representante de Ribeirão Preto, venceu por 1 a 0, a equipe do CAV, com o único gol assinalado ainda no primeiro tempo com Rodrigo. Se na primeira etapa, o Fogão foi melhor na partida, no segundo tempo foi o time da casa que mandou nas ações e merecia uma sorte melhor. No outro jogo da chave, Comercial e Velo Clube ficaram no empate sem gols.

Com o triunfo, o Botafogo assume a liderança com sete pontos. Mesmo com o revés, o Votuporanguense é o vice-líder com seis pontos na tabela.

O JOGO

O Botafogo começou melhor o jogo e com mais posse de bola e por conta disso inaugurou o placar logo aos 7 minutos, com Rodrigo, este recebeu livre dentro da pequena área e encheu o pé sem chances para o arqueiro votuporanguense que nada pode fazer no lance. No mais, o representante de Ribeirão Preto, passeou em campo e poderia até ter feito o segundo, mas preferiu tocar a bola devido o forte calor. Nenhum momento, o número um do Fogão foi exigido. Além do gol, a Pantera teve ao seu favor sete escanteios contra um do CAV.

INJUSTIÇA E AS TRAVES

Assim que o árbitro apitou o início do segundo tempo, o time da casa nos primeiros cinco minutos meteu uma pressão pra cima do Fogão. Com as três modificações da alvinegra feitas no intervalo do jogo deu outra vida ao CAV. No entanto, o time botafoguense continuou tocando a bola e esperando um contra-ataque, mas aos 11 minutos, Lorran, dentro da grande área acertou um tirambaço e a bola no travessão defendido pelo arqueiro Igor e quase o tento de empate.

Aos 27, Jeffinho que havia entrado no lugar de Israel voltou a acertar a trave da meta botafoguense já com o goleiro Igor batido na jogada. O meia da votuporanguense dentro da pequena área tocou com precisão caprichosamente a bola não entrou. Aos 41, por pouco o gol de empate. Lorran, tocou certo na cara do gol para uma grande defesa de Igor.

No rebote, a zaga do Fogão salvou na hora certa. Se os visitantes foram melhores na primeira etapa, no segundo, o time comandado pelo técnico Thiago Oliveira merecia uma sorte porque não a vitória Final, 1 a 0, Botafogo que assume a liderança.

