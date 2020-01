Afuca é vice-campeão da Copa Nacional de Futebol de Base

Riacho Grande e Afuca ficaram em 1 a 1 no tempo regulamentar; nas cobranças de penalidades (4 a 3) para o time de São Bernardo do Campo/SP.

Na manhã deste domingo (26), a Escolinha Afuca fez uma final de respeito diante do Riacho Grande (São Bernardo do Campo/SP), no Estádio Municipal de Sebastianópolis do Sul/SP.

Afuca almejava o título e lutou até o último instante pelo objetivo maior, prova disso é a campanha histórica, mas o adversário jogou bonito e deu um brilho todo especial a partida finalíssima do torneio.

Apesar de sair para o intervalo perdendo por 1 a 0, o elenco do técnico Luiz (Vaca) não deixou o moral cair e empatou aos 10 minutos da segunda etapa com Rafael Messi, que sacramentou o placar.

Na disputa por pênaltis a Afuca perdeu por 4 a 3, sagrando-se vice-campeão da Copa Nacional de Futebol de Base 2020.