Votuporanguense empata com o União São João em jogo de arbitragem polêmica

Em jogo fraco e com arbitragem polêmica o Clube Atlético Votuporanguense e União São João empataram por 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (28.fev), no Estádio Hermínio Ometto, em Araras/SP, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Diante de 375 pessoas para uma renda de R$ 6.389, o time da casa abriu o marcador aos 20 minutos de jogo, em um bonito lance de Gabriel Cunha. O lateral-esquerdo recebeu na entrada da área, fez o giro no marcador e bateu no canto de João Paulo que nada pôde fazer.

O empate do CAV aconteceu após uma jogada de força do volante Kayky, que roubou a bola no meio de campo, carregou até a linha de fundo e cruzou na pequena área para o atacante Wendel Júnior tocar para o fundo da rede.

Na etapa final, o jogo que já era fraco caiu ainda mais de produção, mas o União teve a chance de vencer quando o árbitro Ricardo Bittencourt da Silva enxergou um pênalti que gerou polêmica, um suposto toque no braço de Fábio dentro da área após falta cobrada por Felipe Valdívia. Na cobrança, porém, Toninho pegou mal na bola e ela foi para fora. O jogo não teve outras emoções, contudo, deu tempo somente de Fábio ser expulso e deixar o Votuporanguense com um jogador a menos em campo.

Com o resultado, o Pantera Alvinegro manteve a quarta posição, agora com 19 pontos.

Próximo compromisso

Após o duelo em Araras, o CAV fará seu segundo jogo longe da Toca, no próximo sábado (2), às 19h, enfrenta o Bandeirantes, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP.