Votuporanguense empata com o Mirassol em jogo-treino: 2 x 2

Em jogo-treino realizado na manhã deste sábado, A Votuporanguense empatou com o Mirassol em 2 a 2, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP. Murilo Oliveira e Thales Tim (cria do Cav) Tim fizeram os gols da Pantera. Já o Mirassol marcou com Oyama e Diego Gonçalves.

: Rafael Bento