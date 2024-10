Votuporanga (SP): veja lista de candidatos a vereador e números nas Eleições 2024

Votuporanga (SP): chegou o momento dos cidadãos escolherem os vereadores que representarão a cidade pelos próximos quatro anos. No próximo domingo (6), os eleitores vão às urnas para decidir quem merece seu voto nas Eleições 2024.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Votuporanga (SP): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademir MIX Potato – 11333 – PP – Deferido

Ademir Periquito – 11500 – PP – Deferido

Adriano Seu Bigode – 44321 – UNIÃO – Deferido

Adv. Geromello – 25025 – PRD – Deferido

Advogado Lucas – 25137 – PRD – Deferido

Alanna LIV – 43222 – PV – Deferido

Alcimeries – 27666 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Alessandro Café – 27888 – DC – Deferido

Aline Braga – 20200 – PODE – Deferido

Aline Procópio do Instituto – 11222 – PP – Deferido

Álvaro Negrini Sonhador – 20100 – PODE – Deferido

Ana Paula Habimorad – 25789 – PRD – Deferido

André da Farmacia – 10111 – REPUBLICANOS – Deferido

André Okamoto – 13333 – PT – Deferido

Anisinho Martin – 25225 – PRD – Deferido

Aramis Rodrigues – 33123 – MOBILIZA – Deferido

Arapinha Frentista – 20220 – PODE – Deferido

Ariadyne – 70700 – AVANTE – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Arlei da Usina – 33222 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Beatriz Cavalari – 15555 – MDB – Deferido

Bento Piscineiro – 40321 – PSB – Deferido

Bianca Conceição – 33001 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Bianchini Investigador – 25007 – PRD – Deferido

Bj – 22017 – PL – Deferido

Bruna Esteves – 70123 – AVANTE – Deferido

Cabo Renato Abdala – 25000 – PRD – Deferido

Caio Freitas – 22021 – PL – Deferido

Carlim Despachante – 10123 – REPUBLICANOS – Deferido

Carlinhos Prettu – 44159 – UNIÃO – Deferido

Carlos Silvério – 20222 – PODE – Deferido

Cássia Hernandes – 11225 – PP – Deferido

Chandelly Protetor – 10000 – REPUBLICANOS – Deferido

Chrytian Saraiva – 20123 – PODE – Deferido

Cidinha Isiara – 13013 – PT – Deferido

Claudia Helena – 11101 – PP – Deferido

Claudinei Rodrigues – 33555 – MOBILIZA – Deferido

Clebão – 10444 – REPUBLICANOS – Deferido

Cleitinho de Simonsen – 40600 – PSB – Deferido

Clementino – 10025 – REPUBLICANOS – Deferido

Cloves da Mancha – 44221 – UNIÃO – Deferido

Curti – 55190 – PSD – Deferido

Daniel David – 15333 – MDB – Deferido

Daniela Teixeira – 27123 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dany Bronze – 10555 – REPUBLICANOS – Deferido

Daya da Terra – 11234 – PP – Deferido

Débora Câmara Romani – 22022 – PL – Deferido

Dete do Tik Tok – 13555 – PT – Deferido

Diaconisa Marcia – 44000 – UNIÃO – Deferido

Diaz – 40456 – PSB – Deferido

Dj Lukinha – 44044 – UNIÃO – Deferido

Donizete da Cohab – 44123 – UNIÃO – Deferido

Douglas Segurança – 27273 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dourado Barbeiro – 55888 – PSD – Deferido

Dr Arthur – 15501 – MDB – Deferido

Dr Glesley Machado – 70321 – AVANTE – Deferido

Dr Leandro – 55232 – PSD – Deferido

Dr Marcus Gianeze – 70888 – AVANTE – Deferido

Dr Rafael Tiago – 22762 – PL – Deferido

Dr. Felipe Derossi – 33000 – MOBILIZA – Deferido

Elaine Alves – 33003 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Eliene da Lotérica – 25255 – PRD – Deferido

Elisete Manzano – 27555 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Emerson Pereira – 55111 – PSD – Deferido

Engenheiro Glauber Lima – 55555 – PSD – Deferido

Everson França – 44555 – UNIÃO – Deferido

Fabi Bronze – 70192 – AVANTE – Deferido

Fabiana do Jhoninha – 13777 – PT – Deferido

Fabiano Perá – 70111 – AVANTE – Deferido

Fabinho Neguinho – 27333 – DC – Deferido

Fathi – 40777 – PSB – Deferido

Fernanda Valeriano – 33333 – MOBILIZA – Deferido

Fernandinho – 22800 – PL – Deferido

Fernando Guerche – 22500 – PL – Deferido

Fernando Morais – 27777 – DC – Deferido

Gaspar – 15500 – MDB – Deferido

Giuliano Storto – 43000 – PV – Deferido

Glendha Rodolfo – 25666 – PRD – Deferido

Guii Abreu – 70070 – AVANTE – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Guilherme Gasques – 13123 – PT – Deferido

Gustavo Martin – 33456 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Ieda – 15777 – MDB – Deferido

Irmão Dejair – 20135 – PODE – Deferido

Isaura Dantonio – 13652 – PT – Deferido

Ivone Contábil Ascon – 10100 – REPUBLICANOS – Deferido

Jair Chocolate – 44444 – UNIÃO – Deferido

Jalinho – 22333 – PL – Deferido

Jane Oliveira – 22777 – PL – Deferido

Jecione – 15567 – MDB – Deferido

Jezebel Silva – 11123 – PP – Deferido

João Ferrarez – 55015 – PSD – Deferido

Josi do Country – 10500 – REPUBLICANOS – Deferido

Ju Balbi – 55333 – PSD – Deferido

Juliana Dias – 20700 – PODE – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Junior Camara – 70007 – AVANTE – Deferido

Jura – 40000 – PSB – Deferido

Katiane Lima – 10117 – REPUBLICANOS – Deferido

Kelsen Ângelo – 10001 – REPUBLICANOS – Deferido

Kélvilin – 55135 – PSD – Deferido

Leandro Goiaba – 33444 – MOBILIZA – Deferido

Leandro Monteiro – 33888 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Leila da Vacina – 20777 – PODE – Deferido

Lena Moreira – 40333 – PSB – Deferido

Leni Andreu – 65656 – PC do B – Renúncia

Léo da Financeira – 25555 – PRD – Deferido

Léo Laurindo – 40123 – PSB – Deferido

Leo Sousa – 20300 – PODE – Deferido

Ligie da Água – 55222 – PSD – Deferido

Lucas Almeida – 15505 – MDB – Deferido

Lucas Moreti – 55000 – PSD – Deferido

Luci Assistente Social – 55633 – PSD – Deferido

Luciano Cruz – 15444 – MDB – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Luciano Morais – 27027 – DC – Deferido

Ludmila Silva – 15151 – MDB – Deferido

Manoel Bernardes – 70333 – AVANTE – Deferido

Mara Protetora – 15123 – MDB – Deferido

Maraisa Rodrigues – 22122 – PL – Deferido

Marcão Braz – 11000 – PP – Deferido

Marcelo Coienca – 15200 – MDB – Deferido

Márcia Leão – 22223 – PL – Deferido

Marcia Passos – 40222 – PSB – Deferido

Marcinho Pedalada – 70240 – AVANTE – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Marcos Garçon – 27999 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Maria Elena Breviglieri – 44666 – UNIÃO – Deferido

Maria Iaiá – 70555 – AVANTE – Deferido

Maria José – 27500 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Mauro Coberturas – 10110 – REPUBLICANOS – Deferido

Meidão – 55123 – PSD – Deferido

Mequi – 22222 – PL – Deferido

Michele Hadermeck Freitas – 33033 – MOBILIZA – Deferido

Mirão Fernandes – 27700 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Missionária Edinalva – 55777 – PSD – Deferido

Natielle Gama – 20111 – PODE – Deferido

Nayara Canato – 22322 – PL – Deferido

Nazaré Mulher do Maranhão – 44111 – UNIÃO – Deferido

Nilton Santiago – 15000 – MDB – Deferido

O Wartão – 44567 – UNIÃO – Deferido

Odair Silva – 33666 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Olavo Caminhão das Patinhas – 15678 – MDB – Deferido

Ortiz – 22000 – PL – Deferido

Osmair Ferrari – 22650 – PL – Deferido

Osvaldo Assis – 13728 – PT – Deferido

Pastor Doriedson – 25777 – PRD – Deferido

Pastor Edy – 70444 – AVANTE – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Paula do Postinho – 20888 – PODE – Deferido

Pedrão dos Santos – 33777 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pedro Beneduzi – 70000 – AVANTE – Deferido

Pedro Inacio – 13321 – PT – Deferido

Pernambuco da Padaria – 15013 – MDB – Deferido

Poró – 25333 – PRD – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pregadora Vitória Souza – 27222 – DC – Deferido

Professor Abilinho – 43333 – PV – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Professor Djalma – 11456 – PP – Deferido

Professor Ivan – 25321 – PRD – Deferido

Professor Murilo – 15078 – MDB – Deferido

Professor Valter Mariano – 70777 – AVANTE – Deferido

Professora Cleide Garcia – 25123 – PRD – Deferido

Professora Vânia Garcia – 13444 – PT – Deferido

Rafael Cunha – 11777 – PP – Deferido

Rafael Schumaher – 25111 – PRD – Deferido

Raquel Miguel – 44222 – UNIÃO – Deferido

Reganin – 20999 – PODE – Deferido

Ricardo Bozo – 10010 – REPUBLICANOS – Deferido

Robson Moto Taxi – 33321 – MOBILIZA – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rodrigo Colorido – 11111 – PP – Deferido

Rogerio Rato – 44777 – UNIÃO – Deferido

Rosângela Gari – 40100 – PSB – Deferido

Rose do Povo – 10017 – REPUBLICANOS – Deferido

Rudydany – 11999 – PP – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rui do Laboratório – 20225 – PODE – Deferido

Sandra Valéria – 70222 – AVANTE – Deferido

Sargento Garcia – 27190 – DC – Deferido

Sargento Marcos Moreno – 22123 – PL – Deferido

Serginho da Farmácia – 11555 – PP – Deferido

Sette – 10777 – REPUBLICANOS – Deferido

Silvão Carvalho – 55690 – PSD – Deferido

Soninha Locutora – 33999 – MOBILIZA – Deferido

Souza da Ambulância – 10222 – REPUBLICANOS – Deferido

Sueli Friósi – 11300 – PP – Deferido

Tatão – 44024 – UNIÃO – Deferido

Tati Zambone – 25444 – PRD – Deferido

Thadeu Cunha – 22100 – PL – Deferido

Thiago Gualberto – 55007 – PSD – Deferido

Thiago Rogeri – 13131 – PT – Deferido

Thiago Saran – 13456 – PT – Deferido

Tom Shake – 40111 – PSB – Deferido

Ulisses Votuporanguense – 11022 – PP – Deferido

Valdecir Lio – 15300 – MDB – Deferido

Vanderlei Tid – 27444 – DC – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Vilmar da Farmacia – 55610 – PSD – Deferido

Vitor Pinati – 11444 – PP – Deferido

Vivian Nakabashi – 44011 – UNIÃO – Deferido

Walter Ocamoto – 20333 – PODE – Deferido

Wanderson Bombeiro – 27000 – DC – Deferido

Washington Elias – 44160 – UNIÃO – Deferido

Wellington Soares – 40789 – PSB – Deferido

Xandy Pagodeiro – 27111 – DC – Deferido

Zenilson Costa – 13222 – PT – Deferido

Zinho Tattoo – 70999 – AVANTE – Indeferido em prazo recursal ou com recurso

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

