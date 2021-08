Deputado Carlão Pignatari garante que rodovia Euclides da Cunha não terá pedágio

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, esclarece que não são verdadeiras as informações sobre possível instalação de praças de pedágio ao longo da rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) não tem planos de implantar praças de pedágio na via. As pesquisas sobre volume de tráfego e origem e destino são destinadas exclusivamente a melhorias para os usuários.

O presidente da Alesp reafirma que a rodovia Euclides da Cunha é uma importante via de transporte de passageiros e também de escoamento da produção agropecuária paulista e de outros Estados.

São quase 185 quilômetros entre Mirassol e a divisa com o Mato Grosso do Sul que, inclusive, foram duplicados e revitalizados pelo governo estadual com investimentos de mais de R$ 450 milhões, beneficiando milhares de pessoas, produtores e empresas.