Inscrições estão abertas pelo site da Instituição; candidatos devem se inscrever até o dia 11 de julho

A Unifev está com dois editais abertos para a contratação de docentes para os cursos de Direito e Medicina Veterinária. Os candidatos podem se inscrever até o dia 11 de julho, preenchendo a ficha de inscrição eletrônica disponível no site da Instituição.

Uma vaga é para docente do curso de Medicina Veterinária, para a disciplina Reprodução Animal. É necessário possuir graduação e pós-graduação Lato Sensu em Medicina Veterinária (reconhecidos/credenciados pelo Ministério da Educação – MEC).

Outra vaga também é para docente do curso de Medicina Veterinária, para a disciplina de Higiene, Inspeção e Tecnologia de Alimentos. É necessário possuir graduação e pós-graduação Lato Sensu em Medicina Veterinária (reconhecidos/credenciados pelo Ministério da Educação – MEC).

A última vaga é para docente do curso de Direito, para a disciplina Direito Civil e Prática Processual Civil. É necessário possuir graduação em Direito e pós-graduação Lato Sensu na área do Direito (reconhecidos/credenciados pelo Ministério da Educação – MEC).

Os processos seletivos serão compostos por três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional (didática) e análise curricular. Tempo de experiência profissional e em docência possuem valoração.

Todos os detalhes para o preenchimento das vagas, avaliações e benefícios podem ser conferidos na íntegra nos editais, disponíveis pelo site através do link: [A%20Unifev está com dois editais abertos para a contratação de docentes para os cursos de Direito e Medicina Veterinária. Os candidatos podem se inscrever até o dia 11 de julho, preenchendo a ficha de inscrição eletrônica disponível no site da Instituição. Uma vaga é para docente do curso de Medicina Veterinária, para a disciplina Reprodução Animal. É necessário possuir graduação e pós-graduação Lato Sensu em Medicina Veterinária (reconhecidos/credenciados pelo Ministério da Educação – MEC). Outra vaga também é para docente do curso de Medicina Veterinária, para a disciplina de Higiene, Inspeção e Tecnologia de Alimentos. É necessário possuir graduação e pós-graduação Lato Sensu em Medicina Veterinária (reconhecidos/credenciados pelo Ministério da Educação – MEC). A última vaga é para docente do curso de Direito, para a disciplina Direito Civil e Prática Processual Civil. É necessário possuir graduação em Direito e pós-graduação Lato Sensu na área do Direito (reconhecidos/credenciados pelo Ministério da Educação – MEC). Os processos seletivos serão compostos por três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional (didática) e análise curricular. Tempo de experiência profissional e em docência possuem valoração. Todos os detalhes para o preenchimento das vagas, avaliações e benefícios podem ser conferidos na íntegra nos editais, disponíveis pelo site através do link: www.unifev.edu.br/contratacao.]www.unifev.edu.br/contratacao.