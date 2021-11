Votuporanga se destaca em cenário nacional e ocupa o 19º lugar no Ranking de Competitividade

Município é primeiro lugar do Brasil em ‘Cobertura de Atenção Básica de Saúde’; também está entre as três primeiras colocadas na área da Educação

A Organização Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou, nesta segunda-feira (22/11), a segunda edição do “Ranking de Competitividade dos Municípios”, onde Votuporanga se destacou no cenário nacional ocupando o 19º lugar no ranking geral e o primeiro lugar do Brasil em ‘Cobertura de Atenção Básica de Saúde’. O estudo analisou um total de 411 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com estimativa do IBGE para o ano de 2020.

Na área da Saúde, Votuporanga comemora ainda outros dois resultados: em ‘Acesso à Saúde’, a cidade ocupa a terceira colocação no ranking; e no indicador ‘Atendimento Pré-Natal’, ficou na quinta colocação.

Na Educação, Votuporanga também conquistou o terceiro lugar do Brasil com melhor desempenho no pilar de ‘Acesso à Educação’, e a quarta colocação no indicador de ‘Alunos em Tempo Integral da Educação Infantil’.

O estudo na íntegra pode ser consultado em https://conteudo.clp.org.br/ranking-de-competitividade-dos-municipios-2021

Ranking de Competitividade dos Municípios

A segunda edição do Ranking é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões. Esta organização é fruto de ampla análise da literatura sobre competitividade, estudos de benchmarks, rodadas de conversas com especialistas e reflexão ao longo do projeto sobre quais são os temas fundamentais para se analisar a competitividade a nível municipal no Brasil.

O Ranking surge a partir da competição saudável no setor público, que é um elemento complementar à promoção da justiça, equidade e desenvolvimento institucional, social e econômico. Adaptado em relação ao conceito utilizado no setor privado, a definição de competitividade sob a ótica da gestão pública diz respeito à capacidade de planejamento, articulação e execução por parte do poder público, em seus territórios de responsabilidade, na promoção do bem-estar social, atendimento às necessidades da população e geração de um ambiente de negócios favorável.