Médico da Santa Casa ganha reconhecimento por 50 anos de Medicina

Anestesista, Dr. Lourival Zanoveli recebeu diploma do CREMESP pelos relevantes serviços

Já dizia o poeta inglês Samuel Taylor Coleridge: “O melhor médico é aquele que mais esperança inspira”. Com 52 anos de trajetória na Santa Casa de Votuporanga, o anestesista Dr. Lourival Zanoveli é um exemplo de amor à profissão, aos pacientes e à missão de salvar vidas.

Dr. Lourival é referência em sua área. Prova disso, foi o diploma de 50 anos de exercício ético da Medicina que recebeu do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) recentemente. A congratulação reconhece os relevantes serviços prestados pelo profissional, marcados por princípios éticos que contribuíram para elevar o prestígio da categoria.

Ele comentou sobre a honraria. “Para mim, representa a dedicação e amor que tenho por permanecer 50 anos trabalhando, respeitando todos os critérios. É extremamente gratificante”, disse.

Ao relembrar toda sua carreira, o médico recorda com carinho de como iniciou no Hospital. “Entrei no dia 1º de setembro de 1969. Na época, fui convidado pelo então provedor Miguel Gerosa e pelo diretor clínico, Dr. Hermínio Sanches. Duas lideranças que deixaram saudades”, contou.

E foi aí que começou sua relação de carinho com a Instituição. “Quando vim para a Santa Casa, ela era pequena e atendia somente os pacientes de Votuporanga. Não tinha nem Centro Cirúrgico. É maravilhoso acompanhar toda essa transformação e vê-la se tornar referência regional. Faço parte desta história”, destacou.

Com 79 anos, o profissional exerce sua carreira com muita dedicação. Atualmente, reserva um dia da semana para atender os assistidos do Hospital, atuando principalmente junto à equipe de Cirurgia Pediátrica.

A empatia e o profissionalismo são valorizados pelos colegas. A também anestesista Dra. Ludmila Gomes Maia Santis atua há oito anos com o Dr. Lourival. A profissional teceu elogios ao colega. “É um exemplo de profissional, muito dedicado, busca sempre se manter atualizado para oferecer o melhor para o paciente. É um ser humano invejável que zela pela ética profissional e a harmonia no ambiente de trabalho”, frisou.

A experiência adquirida é compartilhada com membros do corpo clínico, residentes, internos, com todo o comprometimento de quem transmite seu legado. “O conselho que deixo e que é o mais importante: o amor. Devemos exercer a Medicina com o amor, especialmente porque atendemos pessoas doentes, que estão sofrendo. É fundamental se dedicar e criar vínculos com o paciente, oferecendo o seu melhor”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, parabenizou o homenageado. “É um reconhecimento mais que merecido. Dr. Lourival é um profissional muito dedicado, ímpar e que cuida com muito carinho dos pacientes. Tê-lo em nossa Instituição é motivo de orgulho para nós, uma grande referência da classe médica”, finalizou.