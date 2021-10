Associação Comercial de Votuporanga comemora 75 anos em clima de retomada

Associação Comercial de Votuporanga faz aniversário de fundação dia 18 de outubro; entidade está otimista com aquecimento da economia

Comerciantes, diretoria e equipe de colaboradores da Associação Comercial de Votuporanga – ACV celebram na próxima segunda-feira (18/10) os 75 anos de fundação da entidade, considerada uma das mais antigas em atividade no município e uma das mais importantes para o progresso do município. “É uma data muito especial e que ficará marcada em nossa história por este momento de retomada econômica. A nossa homenagem vai para todos que enfrentaram a luta da pandemia, tentando manter suas empresas abertas. Foi uma classe que deu exemplo em inovação e em trabalho”, destaca o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

O clima favorável da economia com o avanço da vacinação e a queda no número de casos da pandemia trouxeram maior otimismo para o setor com previsão de crescimento em empregos e reabertura de estabelecimentos. “Em setembro, a ACV anunciou 34 vagas em empresas da cidade. O número é um dos maiores dos últimos meses registrado pelo programa de Recrutamento e Seleção, mantido desde 2014 pela entidade para auxiliar empresas na busca de candidatos. Em 2020, essa média era de 11 oportunidades mensais”, conta Matta.

Sobre o período da pandemia, o presidente acredita que o pior já passou. “A vacinação fez toda a diferença e já percebemos os resultados positivos disso com a queda no número de internações e de morte. A economia sofreu muito, mas estamos confiantes em uma retomada consciente e plena, incentivada também pelas compras do final do ano como a Black Friday, Natal e Ano Novo”, observa.

Matta, que preside a casa por duas gestões – desde novembro de 2020 a junho de 2022 – relembra que desde o início da pandemia a ACV participa do comitê de gerenciamento da crise da Covid-19, atuando junto aos órgãos públicos municipais e entidades representativas da sociedade civil organizada, para compartilhar a realidade e necessidade dos setores de comércio e serviços e colaborar na contenção do avanço da pandemia.

Serviços e apoio

A Associação Comercial de Votuporanga completa 75 anos de atividade, instalada no imponente prédio da rua Pernambuco esquina com a Mato Grosso, no centro da cidade, cercada por lojas e escritórios. Com 11 funcionários, a entidade oferece mais de 15 serviços diretos aos 756 comerciantes associados. “Temos o compromisso com a classe empreendedora em oferecer proteção às vendas, promoção no comércio e representação política. Temos peso, reconhecimento e representação nos destinos da cidade”, destaca o 42º presidente a assumir o cargo.

Entre os serviços oferecidos estão: soluções para análise de credito; ferramentas de divulgação; campanhas e promoções coletivas de vendas, cursos e palestras; seleção e recrutamento de pessoal; auditório para reuniões, treinamentos, palestras e workshops equipado com recursos audiovisuais; espaço coworking; centro de evento e lazer; certificação digital; assessoria jurídica; convênio Colégio Unifev e Coopevo Dinâmica e plano de saúde empresarial Sansaúde.

Ainda sobre os 75 anos de atividades da ACV o presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta ressalta a representatividade da entidade e a credibilidade adquirida com autoridades do município e comerciantes. “Com o ISO-9001, a ACV é considerada um modelo de gestão entre as associações comerciais do Estado de São Paulo. Na pandemia, atuamos ainda mais ativamente defendendo o empresário e buscando os melhores serviços e soluções para a classe”, comenta Matta.