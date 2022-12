Votuporanga reúne 39 municípios em evento do programa Criança Feliz

Objetivo do encontro foi fortalecer e motivar as equipes do Programa através de troca de experiências e aprimorar a formação dos profissionais

O prefeito Jorge Seba e a secretária de Assistência Social de Votuporanga, Meire Azevedo, recepcionaram representantes de 39 municípios das regiões de Rio Preto, Fernandópolis, Araçatuba, Dracena e Presidente Prudente, nesta quarta-feira (14.dez), para o 1º Encontro Regional do Programa Criança Feliz, realizado no auditório do Sest Senat.

O Encontro foi uma iniciativa da região da Macro II da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e teve como objetivo fortalecer e motivar as equipes do Programa para desenvolver suas atribuições de visitadores através da formação permanente e trocas de experiências entre os municípios aprimorando a formação desses profissionais.

Em Votuporanga, cerca de 200 pessoas são atendidas pelo programa Criança Feliz, entre gestantes e crianças de até seis anos. “É uma alegria acompanhar a evolução deste programa que eu vi nascer, desde 2016, quando eu estava à frente da DRADS, em Fernandópolis. É um programa de extrema importância para a integração das políticas públicas voltadas à primeira infância”, disse a secretária municipal, Meire Azevedo.

O prefeito Jorge Seba, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, parabenizou as equipes participantes do Encontro e ressaltou a importância de ações como essa para o fortalecimento dos serviços prestados. Também participaram do Encontro Regional, a multiplicadora estadual do Programa Criança Feliz na região, Rosana Cardoso; a diretora da DRADS de Fernandópolis, Marivalda Permegiani Vilarinho; e o vereador Professor Djalma, representando a Câmara Municipal.

Durante a programação do Encontro foram realizadas rodas de conversa, trocas de experiências, dinâmicas e palestras.

O Programa

Lançado em 2016, o Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. É desenvolvido por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, buscando envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.