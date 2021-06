EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Codafavo

CODAFAVO COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VOTUPORANGA – CNPJ: 07.020.207/0001-77

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aparecido Sérgio Zaniboni Cubo, presidente, no uso de suas atribuições, conforme artigo 30º do estatuto social, convoca os cooperados da Cooperativa da Agricultura Familiar de Votuporanga – CODAFAVO, em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se fará realizar na Rua Joaquim Ferreira Costa, 490 – V Distrito Industrial Alcides Alves da Silva, nesta cidade de Votuporanga, às 16 horas do dia 08 de Julho do ano de dois mil e vinte e um, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação, às 17 horas, com presença de metade mais um dos cooperados, ou em terceira convocação às 18 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberação da seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e parecer do conselho fiscal; Relatório de gestão dos anos de 2018, 2019 e 2020; Balanço geral; Leitura do Parecer do Conselho Fiscal.

2) Demonstrativos das sobras e perdas apuradas nos exercícios de 2018, 2019 e 2020.

3) Discussão e encaminhamento sobre débitos de cooperados, existentes no período de 2014 a 2020.

4) Eleição de novos membros para o conselho Fiscal.

5) Demais assuntos pertinentes à AGE (Empréstimo a COAPINSP).

Votuporanga/SP, 29 de junho de 2021.

Aparecido Sergio Zaniboni Cubo

Diretor Presidente