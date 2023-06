Prefeitura de Votuporanga e Senac divulgam cursos profissionalizantes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Todos os cursos gratuitos serão oferecidos no CTMO; ao todo serão ofertadas 82 vagas

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, está com 82 vagas abertas para cursos gratuitos em diversas áreas.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir a unidade do Senac entre os dias 20 e 21 de junho, das 13h às 20h. Todos os cursos serão oferecidos na unidade do CTMO seguindo cronograma disponibilizado pelo Centro de Treinamento.

Como falar em público

São 20 vagas para pessoas com idade a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer de 3 a 17 de julho, com carga horária de 16h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Costura para Consertos e Ajustes de Roupas

São 20 vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos, com Ensino Fundamental I incompleto e conhecimento de corte e costura, previsto para ocorrer de 4 de julho a 23 de agosto, com carga horária de 40h, às terças e quintas, das 19h às 22h.

Educador Social 2

São 22 vagas para pessoas com idade a partir de 18 anos, com Ensino Médio completo, previsto para ocorrer de 17 de julho a 26 de outubro, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Modelista

São 20 vagas para pessoas com idade mínima de 16 anos, com Ensino Fundamental II incompleto, previsto para ocorrer de 3 de julho a 12 de dezembro, com carga horária de 210h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Serviço:

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

Rua: Guaporé, 3221 – San Remo

Telefone: (17) 3426-6701

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)

Rua: Barão do Rio Branco, 4497 – Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso

Telefone: (17)3406-1488, ramal 29