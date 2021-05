Funfarme lança aplicativo ‘Meu HB Rio Preto’, plataforma que permite ao paciente acompanhar e gerenciar seus exames e consultas

A FUNFARME lança hoje, dia 10 de maio, aplicativo que permite ao paciente acompanhar e gerenciar sua agenda ambulatorial, em todas as unidades da instituição. Desenvolvido pela Fundação, em parceria com a empresa Licitec Software, a plataforma agiliza o processo de agendamento de exames, consultas e retornos.

Conhecido como ‘Meu HB Rio Preto”, o aplicativo unifica: monitoramento das consultas em fila de espera, agendadas e histórico de consultas, confirmações de agendamentos, solicitação de cancelamentos, e oferece notificações sobre horários de funcionamento, avisos de consulta, entre outras funcionalidades.

Para o gerente administrativo da Funfarme Fernando Batista, a nova ferramenta permite a gestão ativa do paciente e aproxima o hospital dos usuários, conversando diretamente com eles. “Com esse novo app, o próprio paciente tem a liberdade de acompanhar suas consultas, confirmar seus retornos ou fazer o cancelamento. Hoje, o paciente só consegue realizar estas atividades e obter estas informações diretamente nas unidades de saúde do município de origem. Agora, com o aplicativo, ele terá mais autonomia sobre todos estes processos”, afirmou Fernando.

Atualmente, o gerenciamento da agenda do paciente é feito de forma presencial e as solicitações de retorno por telefone ou WhatsApp, por conta da pandemia, evitando aglomerações e respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde.

Com o novo aplicativo, a comunicação poderá ser feita também via chat dentro da plataforma pela função “fale conosco”. De forma específica, na especialidade escolhida, o usuário poderá tirar suas dúvidas em tempo real com um dos atendentes e receber todo o suporte necessário.

Diminuição do absenteísmo

Com o Meu HB Rio Preto, a instituição poderá mensurar com maior precisão, dados como os de absenteísmo (faltas em consultas). A falta dos pacientes em consultas e exames também afeta negativamente, como um todo, o plano terapêutico, uma vez que em sua ausência, ele retorna para o final da fila, atrasando o tratamento e podendo gerar sequelas ao doente.

Com a permissão de cancelamento de exames e consultas diretamente pelo paciente, sem depender do município de origem, essa taxa tende a reduzir drasticamente. Gerando economia para a instituição, agilizando a fila de espera e aumentando o número de pacientes atendidos pelo SUS.

Números do ambulatório

O ambulatório do Hospital de Base realiza em média 20 mil atendimentos todos os meses, mesmo durante a pandemia. Antes desse período, a instituição ultrapassava 30 mil atendimentos mensais.

Como se cadastrar no Meu HB Rio Preto

Os pacientes serão orientados após a primeira consulta a baixarem o aplicativo e como usá-lo. Para ter acesso às informações pessoais, o usuário deverá ir pessoalmente à unidade do complexo e autorizar a publicação de dados, respeitando a Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD).

Acessibilidade

Pensando nos idosos, pacientes com deficiência intelectual ou doenças incapacitantes, o Meu HB Rio Preto permite que familiares, cuidadores ou responsáveis legais destes pacientes acessem informações e gerenciem o aplicativo, mediante a concessão de acesso do aplicativo para outra pessoa.

Funcionalidades futuras

Por meio da plataforma tecnológica desenvolvida pela Funfarme, será possível em breve, fazer o gerenciamento de agendas cirúrgicas, tele consultas, plantão de dúvidas, além de oferecer suporte também aos médicos e novos serviços como gerenciar agendas dos profissionais de saúde da instituição e muito mais.