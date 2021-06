Covid-19: Votuporanga registra 7 mortes e 134 casos confirmados

Dados da Secretaria Municipal da Saúde, emitidos nesta segunda-feira (07), mostraram números preocupantes.

Em nota, a prefeitura de Votuporanga confirmou que a cidade registrou mais 134 casos positivos de coronavírus nesta segunda-feira (07), o que totaliza 12.796 casos positivos desde o início da pandemia. Sete mortes também foram confirmadas neste mesmo dia. Desta forma, o município segue com 341 óbitos confirmados.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde, das 12.796 pessoas infectadas até o momento, 11.922 estão recuperadas, e 64 estão internadas. Dessas 64, 29 estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Há também 1.011 votuporanguenses com suspeita da doença, à espera do resultado dos exames.

Outras 1.772 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.

A cidade também contabiliza 44.890 doses da vacina aplicadas.